Pallone d’Oro 2021, svelati i nomi dei candidati: 5 calciatori italiani tra i 30 finalisti Cinque calciatori italiani sono candidati al Pallone d’Oro 2021. Nell’elenco ci sono il portiere del Psg Donnarumma, i difensori della Juventus Bonucci e Chiellini e i centrocampisti Barella (Inter) e Jorginho. Il giocatore del Chelsea è uno dei favoriti per il successo finale insieme a Leo Messi, che ha già vinto il Pallone d’Oro sei volte.

A cura di Alessio Morra

Sono stati resi noti i candidati per il Pallone d'Oro 2021. Nell'elenco dei trenta ci sono cinque calciatori italiani: i centrocampisti Barella e Jorginho, che è uno dei favoriti in virtù del successo agli Europei e in Champions League, il capitano dell'Italia e della Juventus Chiellini, il suo gemello calcistico Bonucci e il portiere Donnarumma. Il nome del vincitore si conoscerà il 29 novembre. Nonostante Jorginho sia il più titolato di questa stagione il favorito sembra Leo Messi. Era dal 2007 che l'Italia non aveva così tanti candidati (all'epoca furono 7, ma con 50 candidati).

5 italiani candidati per il Pallone d'Oro

Jorginho si gioca il premio con Leo Messi, lo meriterebbe il centrocampista dell'Italia, che ha vinto gli Europei a Wembley l'11 luglio e prima e dopo ha conquistato Champions League e Supercoppa Europea con il Chelsea. Tra i magici trenta ci sono anche Gigio Donnarumma, decisivo agli Europei con le sue parate che è in lizza anche per il premio di miglior portiere del 2021, Nicolò Barella, centrocampista dell'Inter che non si ferma mai e che abbina quantità e qualità, e la coppia di centrali della Juventus e dell'Italia formato da Leonardo Bonucci e da capitan Giorgio Chiellini.

L'elenco dei candidati al Pallone d'Oro 2021