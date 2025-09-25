Calcio
video suggerito
video suggerito
Pallone d'oro 2025

Il bel gesto di Lamine Yamal subito dopo il mancato Pallone d’Oro: “Ci ha fatto accostare ed è sceso”

Dopo aver perso il Pallone d’Oro contro Dembelé, Lamine Yamal ha sorpreso la delegazione del Barcellona fermandosi a comprare hamburger a mezzanotte. Il racconto di Laporta.
Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora
A cura di Michele Mazzeo
0 CONDIVISIONI
Immagine
Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su
Pallone d'oro 2025

Lamine Yamal, reduce dal secondo posto al Pallone d'Oro 2025 dietro a Ousmane Dembelé e fresco vincitore del Trofeo Kopa per il secondo anno consecutivo, ha regalato un momento inatteso alla spedizione del Barcellona presente al gala di Parigi. Nonostante la delusione per il premio sfumato, il diciottenne spagnolo ha mostrato maturità e leggerezza, pensando più alla fame dei compagni che al rimpianto personale.

Il presidente Joan Laporta, intervistato da RAC1, ha svelato il retroscena: "Lamine era molto felice, scherzava dopo il gala. Ci ha portato degli hamburger a mezzanotte, dopo la cerimonia, perché non avevamo mangiato nulla ed eravamo tutti molto affamati. Tra l'altro, erano molto buoni".

Immagine

Secondo il numero uno blaugrana, la delegazione non aveva quasi toccato cibo dall'arrivo a Parigi, tra impegni e cerimonia al Théâtre du Châtelet. Mentre l'allenatore Hansi Flick insisteva per rientrare subito a Barcellona in vista dell'allenamento, Yamal e Pau Cubarsí hanno convinto l’autista a fermarsi lungo la strada per l'aeroporto. "Lamine ha visto un posto che faceva hamburger. Ci ha fatto accostare, lui e Cubarsí sono scesi a comprarne un po' per tutti e li abbiamo mangiati lungo il cammino", ha aggiunto Laporta.

Leggi anche
Donnarumma vince il trofeo Yashin e sul palco del Pallone d'Oro si prende la sua vendetta: non li nomina mai
Immagine

Nonostante la delusione personale, Yamal ha mostrato di avere già lo spirito di leader: un gesto semplice ma significativo, che ha alleggerito il clima e unito la spedizione. Suo padre Mounir lo considera "di gran lunga il miglior giocatore del mondo", e molti lo vedevano già favorito per il Pallone d'Oro. Laporta, però, ha sottolineato la maturità del ragazzo: "Lamine sta bene. Avrebbe voluto vincere, ma è motivato a continuare a lavorare e a vincere l'anno prossimo. Sarà il migliore al mondo".

Immagine

La notte parigina si è così chiusa tra panini e risate, con i giocatori e lo staff del Barça che non sono andati a dormire prima delle 5 del mattino. Ora l'attenzione torna al campo: in settimana l’impegno contro il Real Oviedo e, a seguire, la sfida di Champions con il PSG, per cui la squadra spera di recuperare proprio il suo giovane fenomeno.

Barcellona
Calcio
Notizie
0 CONDIVISIONI
Immagine
tennis
Sinner torna in campo a Pechino dopo la batosta agli US Open: oggi debutta con Cilic
I cambiamenti di Jannik: "Ho pensato molto alla finale di New York, ho cambiato molte cose. Sbaglierò tanto"
Il campione sta ricostruendo il suo cerchio magico, mancava un tassello: perché ha scelto Resnicoff
Musetti ha perso un'altra finale, ma nella Race è N°7: le critiche sono tremendamente eccessive
Alessio Morra
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Calcio
api url views