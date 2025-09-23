La reazione di Lamine Yamal all’annuncio della vittoria di Dembélé: sapeva già come sarebbe andata

Lamine Yamal vince il premio Kopa, ma per il Pallone d'Oro dovrà aspettare ancora. Era uno dei candidati per la vittoria, ma alla fine l'ambito premio è finito tra le mani di Ousmane Dembélé, tra le polemiche del padre del giocatore del Barcellona che si aspettava un esito completamente diverso. Ma per la giovane stella non c'è nessun danno morale da parte di chi decide e a parlare per lui è la sua reazione al momento dell'annuncio sul palco: quest'anno il vincitore non è stato allertato in anticipo, come invece accadeva in passato, e negli occhi della giovane stella spagnola non mentono

Le telecamere hanno indugiato su di lui quando Ronaldinho ha proclamato il vincitore cogliendone tutto lo sconforto. Si è congratulato con il rivale senza alzarsi dal suo posto in prima fila e ha continuato ad applaudire, con il volto di rassegnazione ma che non ha trasmesso rabbia o indignazione. L'attaccante forse sapeva che non era realmente il suo momento e che alla fine il francese l'avrebbe spuntata, soprattutto perché nell'ultima stagione ha vinto qualsiasi cosa da protagonista.

Cosa ha fatto Lamine Yamal al momento della proclamazione

Ci sono stati due Lamine Yamal nella serata: quello sorridente che ha stretto tra le mani il Trofeo Kopa, il premio assegnato al miglior giovane calciatore, e quello con l'espressione amareggiata al momento della consegna del Pallone d'Oro a Dembélé. La sua reazione è stata composta, piena di delusione ma forse anche di consapevolezza di essere sempre stato il numero due, con poche possibilità di vincere davvero il trofeo. Quando il francese si è alzato per andare sul palco i due si sono incrociati e il blaugrana non si è alzato, ma gli ha dato qualche pacca sulla gamba in segno di congratulazione.

Ma lontano dalle telecamere ha lasciato andare qualsiasi sentimento negativo. Si è avvicinato a Dembélé, ha aspettato pazientemente il suo turno e poi lo ha abbracciato per congratularsi con lui, una reazione contraria a quella del padre che davanti ai media era scatenato. Il giocatore ha accettato il verdetto, come se sapesse già l'esito della votazione, e ha continuato ad applaudire l'avversario nonostante l'amarezza.