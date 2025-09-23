Dembélé scoppia in lacrime dopo la vittoria del Pallone d’Oro: compare sua madre sul palco

Le prime parole pronunciate da Ousmane Dembélé dopo il trionfo alla cerimonia di consegna del Pallone d'Oro sono cariche di emozione, ma c'è un argomento che tocca particolarmente le corde del suo cuore. L'attaccante del PSG è scoppiato in lacrime durante il discorso di premiazione quando ha parlato di sua madre che era presente tra il pubblico per assistere alla sua notte magica. Non ha trattenuto l'emozione e si è lasciato andare, seguito dalla sua famiglia e dal suo migliore amico che aveva il volto rigato dalle lacrime.

Subito dopo i suoi ringraziamenti la madre Fatimata è salita sul palco assieme a lui per abbracciarlo e dagli sostengo in un momento bellissimo che è diventato virale sui social. Il francese è stato premiato come miglior calciatore al mondo dopo aver vinto tutto da protagonista con il suo club, trovando il riscatto dopo gli anni complicati al Barcellona dove il suo talento sembrava non portarlo nella giusta direzione.

Dembélé si commuove durante il suo discorso

In questa edizione i vincitori non erano stati allertati in anticipo come succedeva in passato e tutti sono rimasti sulle spine fino all'ultimo secondo. Il testa a testa è stato tra Dembélé e Lamine Yamal, i due candidati più forti per la vittoria, e alla fine è stato proprio il francese ad avere la meglio. È apparso molto commosso quando è salito sul palco per ricevere il Pallone d'Oro e pronunciare il suo discorso di ringraziamento in cui ha toccato tutti i temi più importanti: non ha dimenticato il PSG, i suoi compagni e Luis Enrique, ma ovviamente ha rivolto parole toccanti anche alla sua famiglia: "Quello che sto vivendo è eccezionale. Sono senza parole, sono un po' nervoso, come potete vedere. È stato un anno incredibile con il PSG, e vedere Ronaldinho regalarmelo è emozionante".

In quel momento non ha resistito e si è lasciato andare a un pianto commosso quando ha pronunciato il nome della mamma: "Voglio ringraziarti. Sei sempre stata lì per me, mamma. Per la mia famiglia, abbiamo vissuto così tanto insieme. Abbiamo attraversato tutto. Saremo sempre insieme". Dopo il suo discorso, mentre era ancora visibilmente commosso, la donna è stata accompagnata sul palco per consolarlo con un abbraccio e festeggiare con lui il momento più importante della sua carriera.