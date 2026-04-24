Orban non convocato dal Verona dopo la rissa con un tifoso: rischia di essere messo fuori squadra

Il Verona ha deciso di non convocare Gift Obran per la partita di campionato contro il Lecce. L'attaccante è stato sanzionato dalla società in seguito alla lite avuta con un tifoso una settimana fa dopo la gara contro il Milan: il gesto, per il quale si è poi scusato, è stato punito con l'esclusione per una partita ma non è certo che torni in campo entro la fine della stagione. L'allenatore Paolo Sammarco ha confermato che non sarà a disposizione per il Lecce, aggiungendo che la società sta valutando ulteriori provvedimenti.

Orban escluso dai convocati

La rissa con il tifoso nel parcheggio dello stadio Bentegodi avvenuta la scorsa settimana non poteva passare inosservata: la risposta del Verona è stata immediata e per questo Orban salterà la prossima partita di campionato contro il Lecce come confermato da Sammarco durante la conferenza stampa della vigilia. L'allenatore è stato netto e ha condannato il gesto di Orban: "Ha fatto un gesto troppo lontano dai miei valori. Questa settimana si è allenato a parte e non sarà convocato contro il Lecce". Non è chiaro però se ci saranno ulteriori provvedimenti in futuro, dato che la società valutava l'idea di lasciare il giocatore in tribuna anche nelle prossime partite. Sammarco non esclude nessuno scenario: "Adesso ci siamo concentrati su questa partita e poi con la società capiremo che cosa fare".

La rissa con il tifoso dopo la partita

L'episodio è avvenuto dopo la sconfitta del Verona contro il Milan di una settimana fa proprio nel parcheggio dello stadio. Orban stava lasciando il Bentegodi con la sua auto quando è stato fermato da un tifoso che gli ha chiesto una foto con insistenza: la situazione è diventata immediatamente incandescente, uno dei presenti ha colpito la sua automobile e il giocatore è sceso per affrontarlo a viso aperto scatenando una rissa. Orban ha chiesto scusa e il Verona ha condannato fermamente il suo gesto, punendolo poi con l'esclusione contro il Lecce.