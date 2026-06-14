Follia Taranto, i tifosi sfondano i cancelli e prendono a calci i giocatori dopo la finale persa

Dopo la finale playoff vinta dal Gladiator sul Taranto, i tifosi della squadra pugliese hanno sfondato i cancelli e aggredito alcuni calciatori.

A Massafra si è giocata la finale dei playoff promozione di Eccellenza tra Taranto e Gladiator, squadra campana. L'incontro si è deciso nei minuti finali, esattamente al 93′, cioè in pieno recupero quando il Gladiator realizza il gol che vale un posto in paradiso. Delusione enorme per il Taranto. Alcuni tifosi della squadra pugliese furiosi al termine dell'incontro hanno sfondato i cancelli e preso a calci dei giocatori. Episodio davvero deprecabile.

Taranto-Gladiator 1-2

La partita aveva un peso specifico notevole. Perché chi vinceva tornava in Serie D. 2-1 per il Gladiator, squadra di Santa Maria Capua Vetere, che imponendosi nella finale degli spareggi nazionali di Eccellenza è promosso in Serie D. Per il Taranto delusione enorme. Una piazza importante che sperava di tornare almeno nel Campionato Nazionale Dilettanti.

E invece per la terza volta il Taranto cade sul più bello. E lo fa in modo anche beffardo perché dopo i gol di Bacio Terracino e Aguilera i supplementari sono a un passo, ma al minuto 93 segna Giorgio che firmando il 2-1 decide l'incontro. Gladiator in paradiso. Taranto che resta dov'è, cioè in Eccellenza.

Alcuni tifosi entrano in campo e colpiscono i calciatori

Finita la partita accade di tutto sul campo di Massafra, dove alcuni tifosi del Taranto sfondano i cancelli entrano in campo e danno vita a una caccia all'uomo, cercando di raggiugnere alcuni calciatori del Taranto, colpevoli di aver perso la finale e mancato la promozione. Qualche calciatore è stato raggiunto e colpito da colpi ben assestati. Un bruttissimo episodio che macchia la finale e chiude malamente la stagione del Taranto.