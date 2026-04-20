Orban si scusa per la rissa con un tifoso dopo Verona-Milan: l’Hellas valuta pesanti sanzioni

Gift Orban ha condiviso un messaggio in una storia su Instagram. Protagonista della rissa con un tifoso, l'attaccante del Verona si è scusato pubblicamente per quanto accaduto. "Ho perso il controllo, non sono stato all'altezza. Mi assumo la piena responsabilità", è la sintesi del testo che arriva dopo il clamore e il biasimo legati alla zuffa scoppiata dopo la partita col Milan. Tutto è iniziato con un diverbio scaturito dal rifiuto del calciatore di fermarsi per accontentare la richiesta di un sostenitore: scattare una foto e firmare un autografo. Una manata sulla macchina ha fatto perdere le staffe al giocatore che, sceso dal veicolo, s'è scagliato contro la persona. La gazzarra è stata poi sedata.

Il messaggio su Instagram di Orban: "Tifosi, scusate. Meritate rispetto"

A distanza di 24 ore dall'episodio spiacevole, Orban ha affidato ai social le sue scuse per quella situazione che ha fatto il giro del web. Non cerca alibi, non si nasconde dietro attenuanti.

Desidero scusarmi sinceramente con tutti i tifosi per il mio comportamento. Capisco quanto sia importante il vostro supporto e mi dispiace di aver ignorato coloro che mi si avvicinavano per foto e autografi. Vi meritate rispetto e in quel momento non sono stato all'altezza. Mi dispiace profondamente anche per come ho reagito in seguito: non ci sono scuse per aver perso il controllo e mi assumo la piena responsabilità.

Nella seconda parte del testo Orban completa il pensiero tendendo una mano ai tifosi dell'Hellas Verona. È il momento della consapevolezza, di fare ammenda e andare avanti.

Mi impegno a imparare da questo errore e a fare meglio. I tifosi sono una parte fondamentale di questo club e apprezzo la passione e la lealtà che dimostrate ogni giorno. Lavorerò sodo per riconquistare la vostra fiducia, non solo a parole, ma coni fatti. Grazie per il vostro continuo supporto. Rimango pienamente impegnato a dare il massimo per il club, ogni volta che scenderò in campo.

La posizione del Verona nei confronti del calciatore dopo la rissa

Il Verona era intervenuto già domenica sera per censurare l'atteggiamento del suo tesserato: "La società prende le distanze e condanna con fermezza ogni comportamento violento – si legge nella nota ufficiale -. Il club si riserva, sin d’ora, ogni ulteriore valutazione in relazione ai fatti accaduti".

Cosa accadrà adesso e quali provvedimenti prenderà l'Hellas? Nelle prossime ore arriverà la decisione. Nell'immediato le sanzioni possono andare da una multa cospicua fino all'esclusione dalla squadra per le prossime cinque partite (Lecce, Juventus, Como, Inter e Roma) di campionato, che vede gli scaligeri al penultimo posto e con un piede e mezzo in Serie B. Quanto al futuro, è incerto: Orban (autore di 7 gol, miglior marcatore della squadra) è stato prelevato in prestito oneroso con diritto di riscatto dall'Hoffenheim e la retrocessione può cambiare tutto.