Il dottor Tavana: “Paolo Maldini mi disse: questo giocatore lo abbiamo già messo fuori dal Milan”

L’ex medico sociale del Milan di Berlusconi, Rodolfo Tavana, racconta un aneddoto per far capire il ruolo di Paolo Maldini da capitano del Milan.

Il Milan dei tempi di RedBird, senza un organigramma societario e tecnico dopo la grande purga di Gerry Cardinale, senza uno zoccolo duro né leader in spogliatoio, insomma senza un'anima che potesse scongiurare il disastro di fine campionato che è costato la qualificazione alla Champions, stride davvero tanto con la memoria dello squadrone che Silvio Berlusconi portò a trionfare in Europa. Per far capire cosa fosse quel Milan e chi fosse il suo capitano Paolo Maldini, l'allora medico sociale Rodolfo Tavana racconta un aneddoto con protagonista il leggendario difensore.

Tavana racconta l'aneddoto del dentista: "Maldini mi disse che già lo avevano fatto fuori"

"Un giorno parlai con Maldini di un giocatore che mi aveva fatto tribolare perché aveva mal di denti – ricorda il dottor Tavana, oggi 75enne, in un'intervista a ‘Radio Rossonera' – Io gli procuro un appuntamento dal dentista alle 14:30, alle 14 era ancora Milanello e mi risponde: ‘Il dentista mi aspetterà'. Questo non era lo stile Milan. E parlando con Paolo mi fa: ‘Guarda l'abbiamo già messo fuori, non preoccuparti, questo è già fuori dal Milan. Fino a fine anno sì, lo vedremo il spogliatoio, ma questo è fuori'".

"Perché lui sapeva dare una linea che era fatta della sua cultura personale, che era cresciuto con Cesare Maldini, aveva imparato cose che poi ha trasmesso ai figli – continua Tavana, che ha ricoperto il ruolo di medico sociale del Milan in due diverse tranche, dal 1987 al 2003 e dal 2011 al 2017 – Ho visto recentemente il figlio Daniel a Coverciano, dove io faccio ogni tanto delle lezioni, e aveva la stessa educazione, la stessa gentilezza. Si è alzato dal tavolo ed è venuto a salutarmi. Guardate che non è da tutti quando sei un calciatore di Serie A, non è da tutti alzarsi per andare da uno che era medico del Milan, ma al momento non è niente. Si è alzato e mi ha abbracciato".

Paolo Maldini con la fascia di capitano del Milan: è una leggenda del calcio mondiale

Il rimpianto dell'ex medico sociale: "Mi stupisce che il Milan abbia rinunciato a Maldini"

Il dottor Tavana, che oggi ha lasciato il mondo del calcio e continua a lavorare come ortopedico, ha solo belle parole per Maldini: "Su Paolo in tanti anni mai un pettegolezzo, mai qualcosa di stonato. Il Milan fece un'ottima scelta ultimamente a coinvolgerlo e mi stupisce averci rinunciato. Un giocatore che non si è mai pianto addosso, che negli infortuni era sempre molto attento a curarsi, a guarire, dava la priorità della sua vita alla guarigione, non lo si trovava in giro per Milano da infortunato. Uno che è stato veramente un esempio per noi. Ricordiamoci che Paolo Maldini era osannato e mai fischiato in tutti gli stadi d'Italia e d'Europa. Tutti lo ritenevano non solo un giocatore di valore ma un uomo di valore. Peccato non sia più a Milano".

Una riflessione quest'ultima sicuramente condivisa da tutti i tifosi rossoneri: quanto ci sarebbe bisogno di un Paolo Maldini in questi momenti di grande incertezza sul futuro.