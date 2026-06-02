Il dottor Tavana: “Paolo Maldini mi disse: questo giocatore lo abbiamo già messo fuori dal Milan”
Il Milan dei tempi di RedBird, senza un organigramma societario e tecnico dopo la grande purga di Gerry Cardinale, senza uno zoccolo duro né leader in spogliatoio, insomma senza un'anima che potesse scongiurare il disastro di fine campionato che è costato la qualificazione alla Champions, stride davvero tanto con la memoria dello squadrone che Silvio Berlusconi portò a trionfare in Europa. Per far capire cosa fosse quel Milan e chi fosse il suo capitano Paolo Maldini, l'allora medico sociale Rodolfo Tavana racconta un aneddoto con protagonista il leggendario difensore.
Tavana racconta l'aneddoto del dentista: "Maldini mi disse che già lo avevano fatto fuori"
"Un giorno parlai con Maldini di un giocatore che mi aveva fatto tribolare perché aveva mal di denti – ricorda il dottor Tavana, oggi 75enne, in un'intervista a ‘Radio Rossonera' – Io gli procuro un appuntamento dal dentista alle 14:30, alle 14 era ancora Milanello e mi risponde: ‘Il dentista mi aspetterà'. Questo non era lo stile Milan. E parlando con Paolo mi fa: ‘Guarda l'abbiamo già messo fuori, non preoccuparti, questo è già fuori dal Milan. Fino a fine anno sì, lo vedremo il spogliatoio, ma questo è fuori'".
"Perché lui sapeva dare una linea che era fatta della sua cultura personale, che era cresciuto con Cesare Maldini, aveva imparato cose che poi ha trasmesso ai figli – continua Tavana, che ha ricoperto il ruolo di medico sociale del Milan in due diverse tranche, dal 1987 al 2003 e dal 2011 al 2017 – Ho visto recentemente il figlio Daniel a Coverciano, dove io faccio ogni tanto delle lezioni, e aveva la stessa educazione, la stessa gentilezza. Si è alzato dal tavolo ed è venuto a salutarmi. Guardate che non è da tutti quando sei un calciatore di Serie A, non è da tutti alzarsi per andare da uno che era medico del Milan, ma al momento non è niente. Si è alzato e mi ha abbracciato".
Il rimpianto dell'ex medico sociale: "Mi stupisce che il Milan abbia rinunciato a Maldini"
Il dottor Tavana, che oggi ha lasciato il mondo del calcio e continua a lavorare come ortopedico, ha solo belle parole per Maldini: "Su Paolo in tanti anni mai un pettegolezzo, mai qualcosa di stonato. Il Milan fece un'ottima scelta ultimamente a coinvolgerlo e mi stupisce averci rinunciato. Un giocatore che non si è mai pianto addosso, che negli infortuni era sempre molto attento a curarsi, a guarire, dava la priorità della sua vita alla guarigione, non lo si trovava in giro per Milano da infortunato. Uno che è stato veramente un esempio per noi. Ricordiamoci che Paolo Maldini era osannato e mai fischiato in tutti gli stadi d'Italia e d'Europa. Tutti lo ritenevano non solo un giocatore di valore ma un uomo di valore. Peccato non sia più a Milano".
Una riflessione quest'ultima sicuramente condivisa da tutti i tifosi rossoneri: quanto ci sarebbe bisogno di un Paolo Maldini in questi momenti di grande incertezza sul futuro.