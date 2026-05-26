Paolo Maldini riappare nel giorno in cui al Milan licenziano tutti, è con Hakan Safi: “Grande mente”

Paolo Maldini appare al centro di nuovi scenari internazionali dopo il post social con il candidato alla presidenza del Fenerbahçe, Hakan Safi. In Turchia si parla anche di un possibile ruolo dirigenziale e di obiettivi di mercato ambiziosi.

Nel giorno in cui RedBird ha ufficializzato il clamoroso ribaltone in casa Milan, con l’esonero di Allegri e l’azzeramento dell’intera area dirigenziale (Tare, Moncada e Furlani), sui social è comparso un messaggio di Paolo Maldini che creerà discussioni tra i tifosi rossoneri.

L’ex capitano e dirigente del Diavolo, mai dimenticato dai supporter rossoneri e sempre molto seguito e rimpianto dall’ambiente, ha pubblicato uno scatto accompagnato da parole che aprono anche a possibili scenari futuri lontani da Milano. Nel post si legge: "Splendido soggiorno a Istanbul con Hakan Safi". Maldini si trova accanto al candidato alla presidenza del Fenerbahçe, in vista delle elezioni previste tra il 6 e il 7 giugno.

Lo stesso Safi, in caso di vittoria, vorrebbe coinvolgere l’ex dirigente rossonero in un ruolo di consulenza sul mercato, forte del rapporto personale costruito tra i due. Nel messaggio diffuso in campagna elettorale, il candidato ha dichiarato: "Una grande mente calcistica, un leader appassionato e, cosa più importante, un vero amico. Abbiamo avuto ottime discussioni sul calcio e sono sicuro che continueremo a condividere molti altri momenti insieme in futuro."

Fenerbahçe, sfida tra Yildirim e Safi per la presidenza: promesse di mercato e 44mila soci al voto

Le elezioni per la presidenza del Fenerbahçe, come già anticipato, si terranno nel weekend del 6 e 7 giugno e vedranno sfidarsi due candidati. In vantaggio nei pronostici c’è Aziz Yildirim, ex numero uno del club per vent’anni tra il 1998 e il 2018, mentre in seconda posizione si colloca Hakan Safi, sostenuto da importanti risorse economiche legate al suo gruppo industriale attivo in logistica, energia e infrastrutture portuali.

Safi, che ha contribuito allo sviluppo di uno dei principali scali commerciali del paese, ha presentato un programma ambizioso per riportare il club al titolo dopo dodici anni, promettendo innesti di livello in ogni reparto. Tra i nomi circolati sul mercato figurano anche Rafa Leão, Alexander Sørloth e, sul fronte allenatori, l’ipotesi Francesco Farioli, con il possibile coinvolgimento di Paolo Maldini come figura dirigenziale.

Alle urne potranno partecipare circa 44.000 soci, con voto allo stadio tra le due liste contrapposte: quella gialla per Yildirim e quella blu per Safi. Il presidente eletto resterà in carica per un solo anno, con nuove elezioni già previste nel 2026.