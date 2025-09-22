Calcio
Pallone d’Oro 2025 LIVE, la classifica in diretta: Dembele favorito, tra i candidati anche Yamal e Raphinha

Stasera verrà annunciato il nome del vincitore del Pallone d’Oro 2025. Favoritissimo è Dembélé su Yamal. La cerimonia inizierà alle ore 20. In Italia non si potrà seguire in diretta TV ma solo in streaming.

22 Settembre 2025 15:30
Ultimo agg. 16:16
A Parigi, al Theatre Chatelet, alle ore 20 si terrà la cerimonia del Pallone d'Oro 2025. Ousmane Dembélé è il favorito. L'attaccante del PSG dovrebbe essere il primo francese dopo Benzema ad aggiudicarsi il trofeo. Il suo grande rivale è Lamine Yamal, che a 18 anni punta già al titolo. Solo tre calciatori della Serie A sono tra i trenta candidati: Dumfries e Lautaro Martinez dell'Inter e Scott McTominay del Napoli. L'unico italiano è Gianluigi Donnarumma, in corsa anche per il Premio Jascin. Verranno assegnati pure il premio per il miglior giovane, intitolato a Kopa, Yamal favoritissimo, quello al miglior allenatore, con Conte e Maresca tra i cinque candidati, e per la miglior squadra della stagione. Gli stessi premi saranno decretati anche in ambito femminile. La cerimonia non sarà trasmessa in diretta TV in Italia e sarà visibile solo in streaming.

16:15

La classifica del Pallone d'oro 2025 in diretta dalle 17:00

Dalle ore 20 inizierà la cerimonia del Pallone d'Oro. Dalle 17 invece France Football inizierà a svelare i nomi dei calciatori classificati dalla trentesima posizione in su. Via via verranno depennati i nomi della gran parte dei candidati per arrivare poi a quelli della terzina vincente e del vincitore, che dovrebbe essere Dembélé.

A cura di Alessio Morra
16:00

Chi sono i favoriti per il titolo di miglior calciatore 2025: Dembele possibile vincitore

C'è un favoritissimo per la vittoria del Pallone d'Oro ed è Ousmane Dembélé, attaccante francese del Paris Saint Germain che in questa stagione ha vinto quattro trofei: Ligue 1, Coppa di Francia, Supercoppa Europea e soprattutto la Champions League. Il suo nome forse non è quello della stella assoluta, ma tra i tanti campioni del Paris è quello che ha segnato di più. L'unico a poterlo insidiare è Lamine Yamal, che da minorenne, perché 18 anni li ha fatti a luglio, ha vinto Liga e Coppa del Re ed ha brillato in Champions League con il Barcellona, mettendo in mostra tutto il suo talento.

A cura di Alessio Morra
15:45

I candidati al Pallone d'Oro 2025: l'elenco dei finalisti

  • Jude Bellingham (Real Madrid, Inghilterra)
  • Ousmane Dembélé (PSG, Francia)
  • Gianluigi Donnarumma (Manchester City, Italia)
  • Désiré Doué (PSG, Francia)
  • Denzel Dumfries (Inter, Paesi Bassi)
  • Serhou Guirassy (Borussia Dortmund, Guinea)
  • Erling Haaland (Manchester City, Norvegia)
  • Viktor Gyökeres (Arsenal, Svezia)
  • Achraf Hakimi (PSG, Marocco)
  • Harry Kane (Bayern Monaco, Inghilterra)
  • Khvicha Kvaratskhelia (PSG, Georgia)
  • Robert Lewandowski (Barcellona, Polonia)
  • Alexis Mac Allister (Liverpool, Argentina)
  • Lautaro Martinez (Inter e Argentina)
  • Scott McTominay (Napoli, Scozia)
  • Kylian Mbappé (Real Madrid, Francia)
  • Nuno Mendes (PSG, Portogallo)
  • João Neves (PSG, Portogallo)
  • Pedri (Barcellona, Spagna)
  • Cole Palmer (Chelsea, Inghilterra)
  • Michael Olise (Bayern Monaco, Francia)
  • Raphinha (Barcellona, Brasile)
  • Declan Rice (Arsenal, Inghilterra)
  • Fabián Ruiz (PSG, Spagna)
  • Lamine Yamal (Barcellona, Spagna)
  • Florian Wirtz (Liverpool, Spagna)
  • Vitinha (PSG, Portogallo)
  • Vinícius Júnior (Real Madrid, Brasile)
  • Virgil van Dijk (Liverpool, Paesi Bassi)
  • Mohamed Salah (Liverpool, Egitto)
A cura di Alessio Morra
15:30

Pallone d'oro 2025, dove vedere la premiazione in TV e streaming: l'orario della cerimonia

La cerimonia del Pallone d'Oro 2025 non sarà possibile seguirla in diretta TV in Italia. Nessun emittente ha acquistato, fino a questo momento, i diritti televisivi. Gli appassionati potranno farlo, però, in diretta streaming collegandosi al canale YouTube de L'Equipe, a partire dalle ore 20. Serata condotta Ruud Gullit e Kate Scott.

A cura di Alessio Morra
Calcio
Notizie
Calcio
