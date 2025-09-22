Pallone d’Oro 2025 LIVE, la classifica in diretta: Dembele favorito, tra i candidati anche Yamal e Raphinha

A Parigi, al Theatre Chatelet, alle ore 20 si terrà la cerimonia del Pallone d'Oro 2025. Ousmane Dembélé è il favorito. L'attaccante del PSG dovrebbe essere il primo francese dopo Benzema ad aggiudicarsi il trofeo. Il suo grande rivale è Lamine Yamal, che a 18 anni punta già al titolo. Solo tre calciatori della Serie A sono tra i trenta candidati: Dumfries e Lautaro Martinez dell'Inter e Scott McTominay del Napoli. L'unico italiano è Gianluigi Donnarumma, in corsa anche per il Premio Jascin. Verranno assegnati pure il premio per il miglior giovane, intitolato a Kopa, Yamal favoritissimo, quello al miglior allenatore, con Conte e Maresca tra i cinque candidati, e per la miglior squadra della stagione. Gli stessi premi saranno decretati anche in ambito femminile. La cerimonia non sarà trasmessa in diretta TV in Italia e sarà visibile solo in streaming.