Pallone d’Oro 2025 LIVE, la classifica in diretta: Dembele favorito, tra i candidati anche Yamal e Raphinha

A Parigi, al Theatre Chatelet, alle ore 20 si terrà la cerimonia del Pallone d'Oro 2025. Ousmane Dembélé è il favorito. L'attaccante del PSG dovrebbe essere il primo francese dopo Benzema ad aggiudicarsi il trofeo. Il suo grande rivale è Lamine Yamal, che a 18 anni punta già al titolo. Solo tre calciatori della Serie A sono tra i trenta candidati: Dumfries e Lautaro Martinez dell'Inter e Scott McTominay del Napoli. L'unico italiano è Gianluigi Donnarumma, in corsa anche per il Premio Jascin. Verranno assegnati pure il premio per il miglior giovane, intitolato a Kopa, Yamal favoritissimo, quello al miglior allenatore, con Conte e Maresca tra i cinque candidati, e per la miglior squadra della stagione. Gli stessi premi saranno decretati anche in ambito femminile. La cerimonia non sarà trasmessa in diretta TV in Italia e sarà visibile solo in streaming.
La classifica del Pallone d'oro 2025 in diretta dalle 17:00
Dalle ore 20 inizierà la cerimonia del Pallone d'Oro. Dalle 17 invece France Football inizierà a svelare i nomi dei calciatori classificati dalla trentesima posizione in su. Via via verranno depennati i nomi della gran parte dei candidati per arrivare poi a quelli della terzina vincente e del vincitore, che dovrebbe essere Dembélé.
Chi sono i favoriti per il titolo di miglior calciatore 2025: Dembele possibile vincitore
C'è un favoritissimo per la vittoria del Pallone d'Oro ed è Ousmane Dembélé, attaccante francese del Paris Saint Germain che in questa stagione ha vinto quattro trofei: Ligue 1, Coppa di Francia, Supercoppa Europea e soprattutto la Champions League. Il suo nome forse non è quello della stella assoluta, ma tra i tanti campioni del Paris è quello che ha segnato di più. L'unico a poterlo insidiare è Lamine Yamal, che da minorenne, perché 18 anni li ha fatti a luglio, ha vinto Liga e Coppa del Re ed ha brillato in Champions League con il Barcellona, mettendo in mostra tutto il suo talento.
I candidati al Pallone d'Oro 2025: l'elenco dei finalisti
- Jude Bellingham (Real Madrid, Inghilterra)
- Ousmane Dembélé (PSG, Francia)
- Gianluigi Donnarumma (Manchester City, Italia)
- Désiré Doué (PSG, Francia)
- Denzel Dumfries (Inter, Paesi Bassi)
- Serhou Guirassy (Borussia Dortmund, Guinea)
- Erling Haaland (Manchester City, Norvegia)
- Viktor Gyökeres (Arsenal, Svezia)
- Achraf Hakimi (PSG, Marocco)
- Harry Kane (Bayern Monaco, Inghilterra)
- Khvicha Kvaratskhelia (PSG, Georgia)
- Robert Lewandowski (Barcellona, Polonia)
- Alexis Mac Allister (Liverpool, Argentina)
- Lautaro Martinez (Inter e Argentina)
- Scott McTominay (Napoli, Scozia)
- Kylian Mbappé (Real Madrid, Francia)
- Nuno Mendes (PSG, Portogallo)
- João Neves (PSG, Portogallo)
- Pedri (Barcellona, Spagna)
- Cole Palmer (Chelsea, Inghilterra)
- Michael Olise (Bayern Monaco, Francia)
- Raphinha (Barcellona, Brasile)
- Declan Rice (Arsenal, Inghilterra)
- Fabián Ruiz (PSG, Spagna)
- Lamine Yamal (Barcellona, Spagna)
- Florian Wirtz (Liverpool, Spagna)
- Vitinha (PSG, Portogallo)
- Vinícius Júnior (Real Madrid, Brasile)
- Virgil van Dijk (Liverpool, Paesi Bassi)
- Mohamed Salah (Liverpool, Egitto)
Pallone d'oro 2025, dove vedere la premiazione in TV e streaming: l'orario della cerimonia
La cerimonia del Pallone d'Oro 2025 non sarà possibile seguirla in diretta TV in Italia. Nessun emittente ha acquistato, fino a questo momento, i diritti televisivi. Gli appassionati potranno farlo, però, in diretta streaming collegandosi al canale YouTube de L'Equipe, a partire dalle ore 20. Serata condotta Ruud Gullit e Kate Scott.