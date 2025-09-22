Pallone d’Oro, gli “italiani” oltre Donnarumma: McTominay “batte” Lautaro. Dumfries meglio di Haaland

La compagine italiana al Pallone d'Oro 2025 era assolutamente inadatta a scalare posizioni e a far sussultare i cuori dei tifosi nostrani. Sia per numero – solamente 4 i presenti nei 30 candidati del listone finale – sia per qualità – con il solo Donnarumma in grado di poter aspirare a posizioni di prestigio e prendersi lo Yachine come miglior portiere. E così è stato con il portiere della Nazionale "primo" tra i pari, entrando nella Top10. Poi, Scott McTominay che si è preso la 18a piazza finale, davanti a Lautaro "solamente" 20°. Dumfries ha chiuso con un dignitoso 25° posto, facendo comunque meglio di un bomber di razza come Haaland, 26°.

Donnarumma, il migliore degli italiani nella classifica finale

I verdetti che riguardavano l'Italia dunque non si sono fatti attendere poi più di tanto nella lunga giornata del Pallone d'Oro che è iniziata prestissimo, attorno alle 17 quando sono iniziati a uscire i nomi delle varie classifiche tra i 30 candidati sia sul fronte maschile sia su quello femminile. Così, si è scoperto ben presto il destino riservato alla sparuta manciata di giocatori che militano in Serie A o di nazionalità italiana. Il migliore non poteva essere che Gigio Donnarumma, tra gli assoluti protagonisti della cavalcata storica del PSG in un 2025 indimenticabile. L'attuale portiere del City di Guardiola, si è preso la piazza finale migliore tra i nostri finalisti, com'era prevedibile.

McTominay meglio di Lautaro Martinez: il Toro è solamente 20°

Scott McTominay è stato il migliore dei giocatori della nostra Serie A. Lo scozzese autentica rivelazione della scorsa stagione del nostro campionato si è posizionato al 18° posto, in una classifica di tutto rispetto. Da Campione d'Italia, titolo che ha contribuito a far vincere al Napoli a suon di gol decisivi e prestazioni maiuscole, si è preso il vanto di aver chiuso quale migliore tra i nostri candidati, superando anche Lautaro Martinez.

Per il "Toro" dell'Inter un mesto 20° posto che sicuramente non sarà stato gradito dall'argentino. Fatale, il finale fallimentare della scorsa stagione quando i nerazzurri di Inzaghi erano in corsa per tutti i trofei ma si sono ritrovati con un palmo di mano, compresa l'umiliante 5-0 rimediato dal PSG.

Dumfries meglio di Haaland, Cantone 24a, Girelli 16a

Ultimo, Denzel Dumfries, altro nerazzurro tra i 30 finalisti, che di certo non ambiva ad alcun titolo particolare ma che comunque si è tolto la soddisfazione di arrivare prima di Earling Haaland: l'esterno olandese dell'Inter si è preso la 25a posizione, una meglio del bomber della Norvegia e del City, arrivato 26°.

Anche per le donne, i verdetti per le due candidate sono arrivate: Sofia Cantone si è qualificata al 24° posto mentre Cristina Girelli ha sfiorato la Top15, classificandosi 16a.