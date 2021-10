Kjaer candidato per il Pallone d’Oro, il Milan lo esalta: “Per noi hai vinto tu” Simon Kjaer è uno dei trenta candidati del Pallone d’oro 2021. Il giocatore danese ha espresso tutta la sua gioia sui social: “Il 2021 è stato un anno fantastico di calcio”, e ha ringraziato anche il Milan e la Danimarca. Kjaer la nomination se l’è guadagnata sul campo per come ha giocato in Serie A e agli Europei, ma anche per quello che ha fatto quando Eriksen ha rischiato la vita nel match con la Finlandia.

A cura di Alessio Morra

Quando passò dall'Atalanta al Milan nel mercato invernale del 2020 forse nessuno poteva immaginare che meno di due anni dopo Simon Kjaer sarebbe stato candidato per il Pallone d'Oro. Il danese è sempre stato un ottimo difensore, ma nell'ultimo anno e mezzo ha fatto un incredibile salto di qualità. Con il Milan ha conquistato un posto in Champions, con la Danimarca è arrivato fino alle semifinali degli Europei, che per lui sono iniziati in modo complicato. Oggi è raggiante Kjaer, che su Twitter ha pubblicato una bella foto, ha ringraziato il Milan e la federazione danese e ha scritto: "Il 2021 è stato un anno fantastico di calcio".

La cavalcata con il Milan di Pioli, che ha chiuso lo scorso campionato al secondo posto, è stata splendida, con Tomori una coppia quasi perfetta. Ma Kjaer non dimenticherà mai la sfida degli Europei con la Finlandia, quella in cui Eriksen ebbe un attacco di cuore. Ma proprio nel momento più duro della sua carriera Kjaer non si perse d'animo e fu determinante, poi uscì dal campo, perché non ne aveva più, ma dalla partita successiva fu eroico in campo e anche grazie a Simon la Danimarca è riuscita a volare fino alle semifinali.

Kjaer ha disputato una grande stagione, ma è certo che è riuscito arrivare nei 30 finalisti per motivi morali. Il difensore danese si è guadagnato la candidatura per quello che ha fatto durante Danimarca-Finlandia. Kjaer fu eroico, insieme a Kasper Schemichel (candidato al Premio Jascin), con coraggio e prontezza ha salvato la vita a Eriksen, estraendo la lingua dalla bocca del compagno di squadra, poi ha tentato un primo messaggio cardiaco e poi ha cercato di aiutare la moglie di Eriksen. Mesi fa parlando di quello che ha detto di non voler essere considerato un eroe: "Non lo sono, ho fatto solo quello che dovevo fare, senza pensarci, come avrebbe fatto chiunque altro". Il Milan sui social lo esalta e ha scritto: "Per noi hai già vinto tu".