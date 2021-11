Quando si assegna il Pallone d’oro 2021, l’orario della cerimonia e dove vederla in TV e streaming Il Pallone d’Oro 2021 sarà assegnato nella serata di lunedì 29 novembre, in una cerimonia con orario d’inizio alle 20:30 in un teatro di Parigi. Sarà possibile vederla in TV in chiaro su Mediaset 20.

A cura di Paolo Fiorenza

Questione di ore e sapremo chi ha vinto il Pallone d'Oro 2021, succedendo a Leo Messi che nel 2019 si è portato a casa il suo sesto riconoscimento individuale, mentre l'anno scorso il premio organizzato da France Football non è stato assegnato a causa della pandemia da Covid-19. La proclamazione ufficiale del vincitore e della classifica finale dei 30 candidati avrà luogo nella serata di lunedì 29 novembre a Parigi e la cerimonia sarà trasmessa in diretta TV in chiaro su Mediaset 20. Nelle scorse settimane si sono inseguite le voci su una fuga di notizie circa il nome del prossimo Pallone d'Oro, con classifiche ‘leakate' che sono comparse sui social attribuendo la vittoria ora a Lewandowski ora a Messi, ma France Football ha smentito che possa effettivamente circolare la graduatoria in questione, visto che non ne viene mai stampata una.

Il nome del vincitore del resto già c'è, visto che le votazioni si sono chiuse domenica 24 ottobre, quando i 180 giornalisti di tutto il mondo che compongono la giuria hanno tutti espresso le proprie preferenze all'interno della lista dei 30 finalisti che era stata comunicata dalla rivista francese l'8 ottobre. Il regolamento prevede che ognuno dei giurati indichi 5 nomi, attribuendo 6, 4, 3, 2, 1 punti dal primo posto al quinto. Nell'elenco dei candidati di quest'anno figurano ben 5 italiani, grazie alla trionfale cavalcata degli Europei vinti: Jorginho (uno dei favoriti per la vittoria), Donnarumma, Bonucci, Chiellini e Barella. Da quando il Pallone d'Oro è stato istituito nel 1956 da France Football, ci sono state 64 edizioni del premio, compresi i sei anni in cui si è fuso con il FIFA World Player of the Year. Dal 2016 è tornato il format originale e i due trofei si assegnano di nuovo indipendentemente l'uno dall'altro.

Quando si assegna il Pallone d'oro 2021

La proclamazione ufficiale del vincitore del Pallone d'Oro 2021 si svolgerà lunedì 29 novembre a Parigi, dopo che durante i sei anni di fusione col FIFA World Player il premio era stato assegnato nella sede della FIFA a Zurigo. Dal 2016 si è dunque tornati in casa della rivista che organizza il trofeo, ovvero France Football.

L'orario della cerimonia del Pallone d'Oro 2021

Il 65simo Pallone d'Oro sarà consegnato lunedì 29 novembre a Parigi in una cerimonia che si terrà al Théâtre du Châtelet, sulle rive della Senna. Il teatro, inaugurato nel 1862, ha ospitato la cerimonia del 2019 ed è stato ristrutturato un paio di anni fa. La serata inizierà alle 20:30. Saranno assegnati anche il Pallone d'Oro femminile, il Trofeo Kopa per il miglior giovane e il Trofeo Yachine per il miglior portiere, riconoscimento di recente istituzione, intitolato al grande Lev Yashin, l'unico portiere ad aver vinto il Pallone d'Oro.

Dove vedere la cerimonia del Pallone d'Oro in TV e streaming

La cerimonia di assegnazione del Pallone d'Oro 2021 sarà trasmessa in diretta TV in chiaro su Mediaset 20 (canale 20 del digitale terrestre), con inizio alle 19:40. Sarà possibile assistervi anche in streaming collegandosi al sito Mediaset Play oppure sul canale You Tube dell'Equipe.