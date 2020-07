Dopo aver bloccato le partite in ogni angolo della terra, l'emergenza Coronavirus ha fermato anche uno dei premi più importanti nel mondo del calcio: il Pallone d'Oro. Come comunicato ufficialmente dal francese ‘France Football', nel 2020 non ci sarà infatti nessun vincitore e nessuno prenderà il posto di Leo Messi e della calciatrice statunitense Megan Rapinoe: premiati nell'ultima edizione del prestigioso e storico rinoscimento.

I motivi della decisione di France Football

"Viste le circostanze eccezionali, abbiamo deciso per disposizioni eccezionali – ha fatto sapere la redazione del famoso magazine transalpino – Per la prima volta nella sua storia, iniziata nel 1956, il Pallone d'Oro non verrà assegnato nel 2020". Nel lungo comunicato pubblicato sul sito, gli organizzatori di France Football hanno inoltre elencato tutti i motivi di questa clamorosa decisione. Tra questi anche la stagione diventata anomala a causa del Covid, la mancanza di equità di giudizio (alcuni giocatori hanno interrotto la loro attività, altri invece l'hanno ripresa), il poco tempo per valutare e giudicare un calciatore e soprattutto la volontà di preservare e proteggere la credibilità e la legittimità di un premio così importante come il Pallone d'Oro.

I vincitori della scorsa edizione

Considerato da sempre il parametro di giudizio più credibile per indicare il calciatore più forte dell'anno (anche se in alcuni casi questa tesi ha lasciato un po' a desiderare), il Pallone d'Oro rimarrà dunque in soffitta e nel prossimo dicembre non sarà il protagonista principale della consueta serata di gala all'ombra della Tour Eiffel di Parigi. Nella scorsa edizione gli applausi andarono a Leo Messi (vincitore davanti a Van Dijk e Cristiano Ronaldo), alla calciatrice americana Megan Rapinoe, ma anche ad Allisson (premiato con il Trofeo Yachine per il miglior portiere) e al difensore bianconero de Ligt che si è aggiudicato il premio come miglior giovane.