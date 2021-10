Deciso il vincitore del Pallone d’Oro 2021: chiusa la votazione tra i 30 candidati È stato deciso il vincitore del Pallone d’Oro 2021, assegnato dalla rivista francese France Football: si è appena chiusa la votazione che ha visto 180 giornalisti di tutto il mondo impegnati nel dare le loro preferenze all’interno dell’elenco dei 30 candidati in lizza per l’edizione di quest’anno.

A cura di Paolo Fiorenza

Finalmente ci siamo: dopo la mancata assegnazione del 2020 a causa della pandemia che ha colpito tutto il mondo, il Pallone d'Oro 2021 sta per essere consegnato: il vincitore è stato appena deciso da France Football. La rivista francese ha infatti chiuso ieri le votazioni da parte dei giurati, che hanno dovuto dare le loro preferenze all'interno della lista dei 30 candidati comunicati lo scorso 8 ottobre. I voti dei 180 giornalisti di tutto il mondo dovevano pervenire entro domenica, sulla base di tre criteri: prestazioni individuali e di squadra nell'anno solare, talento e correttezza del candidato, la carriera del giocatore. Erano cinque i nomi da indicare per ogni giurato, in ordine di preferenza, con un punteggio a scalare dal primo al quinto (6 punti, 4, 3, 2 , 1)

Da adesso in poi, dunque, nessuna prestazione potrà influenzare la scelta di chi sarà il successore di Leo Messi nell'elenco dei vincitori del Pallone d'Oro. Il fuoriclasse argentino aveva portato a casa il trofeo nel 2019 – per la sesta volta nella sua carriera, nessuno come lui – prima che l'impatto devastante del Covid portasse a non assegnarlo l'anno scorso, privando Robert Lewandowski di una vittoria praticamente certa. Il bomber polacco nel 2020 si è comunque messo in bacheca il premio The Best della FIFA ed è tra i 30 candidati anche per quest'anno: il suo nome è in prima fila assieme agli altri favoriti, tra i quali c'è anche il nostro Jorginho, pilastro dell'Italia campione d'Europa, nonché vincitore di Champions League e Supercoppa europea col Chelsea.

A proposito di Chelsea, N'Golo Kanté è ugualmente in lizza con le stesse solide argomentazioni, anche se il centrocampista ha dovuto saltare le finali di Nations League vinte dalla Francia due settimane fa. Una passerella che invece hanno potuto sfruttare Mbappé e soprattutto Benzema, il cui nome è salito tantissimo nell'ultimo periodo. Ma il favorito numero uno resta sempre lui, Leo Messi, che nello scorso luglio ha finalmente infranto il tabù che non lo vedeva mai vincitore con la maglia della Nazionale argentina: la Copa America alzata in faccia al Brasile, ma anche le magie che ha cominciato a mettere in mostra al PSG e che possono aver influenzato la votazione avvenuta negli ultimi 16 giorni, assomigliano parecchio ad un pallone ricoperto di materiale aureo. Sarebbe il settimo, con buona pace di Cristiano Ronaldo, fermo a 5 ed anche lui presente nella lista di quest'anno ma con molte meno chance sulla carta. L'appuntamento è a lunedì 29 novembre per la proclamazione del vincitore.

Ecco l'elenco dei 30 finalisti del Pallone d'Oro 2021: