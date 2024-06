video suggerito

Europei 2024, le partite di oggi in TV su Rai e Sky: dove vedere Turchia-Georgia e Portogallo-Repubblica Ceca Le partite di oggi, martedì 18 giugno, agli Europei sono solo le due del Gruppo F: Turchia-Georgia alle 18 e Portogallo-Repubblica Ceca alle 21. Tutte le info su dove vederle in diretta tv, in chiaro e in streaming.

Le partite di oggi, martedì 18 giugno, chiudono la prima giornata della fase a gironi degli Europei 2024. Sono solo due del Gruppo F, si tratta di Turchia–Georgia alle 18 e Portogallo–Repubblica Ceca alle 21. I match in programma saranno entrambi trasmessi in diretta tv sui canali di Sky, mentre la sfida della selezione lusitana di Cristiano Ronaldo andrà in onda anche su Rai 1. Di seguito tutte le info necessarie per vedere gli incontri in calendario.

Euro 2024, le partite di oggi su Rai e Sky: gli orari TV

Con Turchia-Georgia e Portogallo-Repubblica Ceca si completa anche il quadro delle classifiche dopo la prima tornata di partite. Di seguito l'indicazione degli orari e dei canali che mandano in onda gli incontri in palinsesto:

Ore 18 – Turchia-Georgia (Sky Sport 1, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251)

(Sky Sport 1, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251) Ore 21 – Portogallo-Repubblica Ceca (Sky Sport 1, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e Rai 1).

Dove vedere Turchia-Georgia in TV e streaming

La Turchia allenata dal commissario tecnico italiano, Vincenzo Montella, affronta alle 18 la Georgia. Turchia-Georgia sarà visibile solo per abbonati su Sky Sport 1 (canale numero 201), Sky Sport Calcio (numero 202), Sky Sport 4K (numero 213), Sky Sport 251. Diretta streaming su Sky Go o NOW (previo pagamento del pass sport previsto). Non è prevista diretta in chiaro per tutti sulla Rai.

Nella sfida odierna i riflettori sono puntati anche su alcuni calciatori che, da una parte e dall'altra, militano in Serie A. Nel primo caso si tratta del capitano Hakan Calhanoglu, faro del centrocampo dell'Inter campione d'Italia, e del giovane talento della Juventus, Kenan Yildiz. Tra le fila dei georgiani c'è attesa per Kvicha Kvaratskhelia, al centro nelle ultime ore del botta e risposta di mercato tra il suo agente e il Napoli che ha replicato con durezza alle dichiarazioni dell'agente.

Portogallo-Repubblica Ceca in chiaro sulla Rai: dove vederla in TV

Cristiano Ronaldo pronto a trascinare il Portogallo nel match in programma alle 21 contro la Repubblica. La partita sarà visibile in diretta tv, in chiaro e gratis anche su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. Gli abbonati a Sky, invece, potranno vedere l'incontro su Sky Sport 1 (canale numero 201), Sky Sport Calcio (numero 202), Sky Sport 4K (numero 213), Sky Sport 251. Diretta streaming su Sky Go e NOW oltre che (gratis) su RaiPlay.

Portogallo-Repubblica Ceca sarà in diretta in chiaro su Rai 1

Tra le fila del Portogallo è sicuramente CR7, cannoniere e uomo dei record anche in Arabia Saudita, il calciatore al centro della scena. Ma attenzione al milanista, Leao, e a un'altra vecchia conoscenza della Serie A: Joao Cancelo che adesso gioca nel Barcellona e in passato ha indossato la maglia della Juventus. A guidare l'attacco della Repubblica Ceca c'è Patrick Schick, l'ex romanista è reduce da un'ottima stagione al Bayer Leverkusen con il quale ha vinto la Bundesliga ma grande è stata l'amarezza per la sconfitta in finale di Europa League contro l'Atalanta.