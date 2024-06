video suggerito

Kvaratskhelia agli Europei con i parastinchi del Napoli: il dettaglio durante Turchia-Georgia Khvicha Kvaratskhelia si è presentato in campo all’esordio agli Europei con la Georgia indossando i parastinchi del Napoli. Il dettaglio non è sfuggito alle telecamere. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Khvicha Kvaratskhelia è stato protagonista con la Georgia all'esordio contro la Turchia agli Europei nonostante la sconfitta per 3-1 della sua Nazionale. L'attaccante del Napoli ha infatti sfiorato il gol nel finale centrando il palo in pieno recupero ed è stato protagonista di altre giocate del suo classico repertorio. Kvara era attesissimo a questi Europei dato che nelle ultime ore si era tanto parlato della sua questione relativa al Napoli. Ecco, proprio l'azzurro della squadra partenopeo era in campo con lui a Dortmund contro la Turchia di Calhanoglu.

Nel bel mezzo della partita infatti, le telecamere hanno mostrato un momento in cui l'attaccante georgiano si accascia a terra dopo un fallo. In quel preciso istante dalla sua gamba sinistra spunta un parastinco del Napoli. Di colore azzurro con lo stemma dei campani in bella mostra. Un dettaglio che non è sfuggito all'occhio attento dei tifosi partenopei che sui social hanno notato subito il particolare. Kvara è nel bel mezzo di un guerra di rinnovi con il suo agente e suo padre che si sono espressi subito sulla questione: "Vogliamo andare via da Napoli".

La rovesciata di Kvara che mostra i parastinchi del Napoli.

La situazione di Kvaratskhelia con il Napoli: Conte vorrebbe trattenerlo

Kvaratskhelia ha ancora tre anni di contratto e il Napoli è stato anche molto chiaro e molto duro attraverso il suo comunicato dopo aver letto quelle dichiarazioni del procuratore e del papà del giocatore. Di sicuro Kvara in questo momento ha una situazione simile a Di Lorenzo che deve essere chiarita tra club e diretti interessati. Come riferisce Sky, Conte vuole trattenerlo, dall'altra parte però c'è un malcontento che non nasce oggi. Kvara voleva che venisse riconosciuto il suo lavoro con un adeguamento dell'ingaggio superiore sicuramente agli attuali 1,2 milioni.

Le sirene del PSG sicuramente lusingano il giocatore e il suo entourage. Il club parigino sarebbe arrivato ad offrire 100 milioni di euro per il cartellino del giocatore. Una cifra che sicuramente fa gola alla società di De Laurentiis, meno a Conte che di certo non vorrebbe privarsi di un elemento simile nel suo Napoli. Oggi però Kvara con quei parastinchi del Napoli, soprattutto dopo quanto accaduto in queste ultime ore, fa sicuramente specie. Un segnale e una verità sul suo futuro si potrà però avere solo al termine di questi Europei in Germania.