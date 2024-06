video suggerito

Clamoroso Kvaratskhelia, l'agente gela il Napoli: "Vogliamo andare via per giocare la Champions" Khvicha Kvaratskhelia via dal Napoli alla fine degli Europei. L'annuncio dell'agente del georgiano gela il club azzurro "Vogliamo andarcene, la nostra priorità è giocare la Champions".

A cura di Fabrizio Rinelli

Napoli gelato dalle dichiarazioni pubbliche a sorpresa dell'agente di Khvicha Kvaratskhelia che annuncia la volontà del georgiano di lasciare il club azzurro. “Vogliamo lasciare il Napoli, ma ora aspettiamo tutti Euro 2024 – ha detto Mamuka Jugeli a Sport Imedi -. Con Conte il Napoli ha grandi progetti. Sono sicuro che la prossima stagione si qualificheranno nuovamente in Champions League e lotteranno per lo scudetto ma questo non significa che Kvaratskhelia voglia restare lì”. Dichiarazioni che sconvolgono il mercato del Napoli.

"Non ho parlato con Khvicha di questo tema, la cosa più importante per lui è la Nazionale – spiega ancora -. Il nostro obiettivo è una squadra che giochi la Champions League. La cosa peggiore è che se resti qui perché Khvicha perderà un anno per questo motivo e siamo preoccupati”. Si prospetta dunque l'ennesimo braccio di ferro di mercato per il club partenopeo e il presidente Aurelio De Laurentiis. "Noi vogliamo andarcene, ma stiamo aspettando la fine dell’Europeo per non disturbare Khvicha" chiude l'agente.

Kvara con la maglia della Georgia.

Le parole del papà di Kvara: "Non voglio che resti a Napoli"

Le lusinghe del PSG e probabilmente anche di altre squadre stanno avendo la meglio e quello che si prospetta all'orizzonte per il Napoli è un autentico guaio. Oltre all'agente del giocatore anche il papà di Kvara, Badri, ha spiegato lo stesso concetto: "Non voglio che mio figlio resti a Napoli, l’anno scorso sono cambiati tre allenatori ed è difficile giocare in una situazione del genere". Dichiarazioni che accendono il mercato del Napoli ora pronto a dover capire in che modo muoversi per provare a ricucire questo strappo.

Il papà di Kvara annuncia la volontà di lasciare Napoli.

Kvara e il futuro da decidere dopo gli Europei

Al momento Kvara è impegnato con la Georgia nella storica fase a gironi degli Europei. Il giocatore è dunque chiaramente concentrato su questo fondamentale capitolo della sua carriera e il mercato sarà approfondito solo in un secondo tempo. Ma intanto queste forti dichiarazioni rischiano davvero di privare il Napoli del suo giocatore più talentuoso. Il Napoli è già alle prese con la grana Di Lorenzo e di certo, forse, non si aspettava un'uscita pubblica di questo genere da parte dell'agente di Kvara che è stato a dir poco chiaro.