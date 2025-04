video suggerito

Clamoroso in Aston Villa-PSG di Champions, allo stadio parte l'inno sbagliato: calciatori increduli Prima di Aston Villa-PSG dagli altoparlanti del Villa Park non è stato risuonato l'inno della Champions League, ma quello dell'Europa League. Molti calciatori sono rimasti sorpresi, qualcuno ha sogghignato.

A cura di Alessio Morra

Un errore clamoroso è stato fatto al Villa Park di Birmingham dove prima del via della partita di ritorno dei quarti tra Aston Villa e Paris Saint Germain non è stato suonato l'inno della Champions League, ma quello dell'Europa League. Un errore clamoroso, considerata pure la posta in palio altissima che c'è nella partita che designerà una delle semifinaliste dell'edizione 2024-2025. Alcuni calciatori hanno mostrato il proprio stupore, altri hanno sorriso, rimarcando l'errore colossale.

L'inno dell'Europa League prima di Aston Villa-PSG

L'inno è uno dei tratti distintivi della Champions League. Almeno una volta ogni appassionato lo ha canticchiato, non solo tra i tifosi delle squadre che la competizione la disputano tutti gli anni, e arrivano più o meno fino in fondo. Inno riconoscibilissimo, ma che a Birmingham qualcuno evidentemente non conosce. È vero che l'Aston Villa la Champions la gioca per la prima volta dopo 42 anni, ma di partite al Villa Park ne sono state giocate già cinque, questa è la sesta ed è la più pesante. Sono i quarti di ritorno.

Lo stupore dei calciatori del PSG

I calciatori entrano in campo, si posizionano nelle due metà e a un certo punto, come d'abitudine, parte l'inno. I calciatori lo ascoltano, e in gran parte si stupiscono, i volti di alcuni calciatori del PSG sono eloquenti. Perché dagli altoparlanti dell'impianto non esplode quello della Champions, ma quello dell'Europa League, competizione che il Paris non gioca da oltre un decennio. Un errore, stop. Però un errore che fa rumore e che letteralmente si sente. In ogni caso poi è arrivato il via alle danze di una partita che, in qualunque caso, consegnerà una delle due squadre alla storia.