Tra Turchia e Georgia succede di tutto: Arda Guler show, la Nazionale di Montella vince 3-1 La Turchia vince la gara d'esordio agli Europei 2024 battendo 3-1 la Georgia di Kvaratskhelia. Arda Guler si inventa un gioiello e fa volare la Nazionale di Montella.

A cura di Fabrizio Rinelli

La Turchia vince la gara d'esordio agli Europei 2024 battendo 3-1 la Georgia di Kvaratskhelia. Tutto merito di Arda Guler che all'esordio agli Europei si inventa un gol sensazionale di sinistro a giro da 25 metri che fa impazzire Vincenzo Montella. I turchi erano stati i primi a passare in vantaggio grazie all'ex Sassuolo, Muldur, prima di essere raggiunti dal pareggio di Mikautadze. Nel secondo tempo poi la rete del gioiello del Real Madrid di Ancelotti che fa esultare tutto il popolo turco e alcuni compagni di squadra che avevano le mani tra i capelli dall'incredulità. In pieno recupero il 3-1 a porta vuota di Akturkoglu.

Kvara tenta la rovesciata clamorosa.

Il primo tempo si chiude col punteggio di 1-1

La Turchia inizia sicuramente meglio la partita. La Nazionale di Montella è tutta a trazione anteriore nei primi minuti trovando infatti subito la rete. Il merito è tutto di Muldur. Tutto nasce da Kadioglu che crossa dalla sinistra, la difesa georgiana libera di testa ma il pallone finisce al limite dell'area tra i piedi dello stesso Muldur che tira al volo di destro e insacca sotto il sette. Grandissima conclusione dell'ex Sassuolo e Turchia che subito dopo ha avuto subito l'occasione di raddoppiare. In gol questa volta ci va Yildiz.

La rete dell'attaccante della Juventus, bravo a farsi trovare pronto sul secondo palo, viene immediatamente annullata dall'arbitro per posizione di fuorigioco. La Turchia è forse spiazzata da questa decisione e si fa distrarre subendo il pareggio della Goergia. Kvara e compagni riescono infatti a trovare il gol del momentaneo 1-1 grazie a Mikautadze. Kochorashvili da destra va via bene con un doppio passo e il suo cross basso trova sul primo palo proprio Mikautadze, che insacca di destro. Finisce così la prima frazione.

Il gol pazzesco di Arda Guler.

Nella ripresa Arda Guler fa il suo show e Montella torna a volare

Nella ripresa Montella sa benissimo di dover chiedere qualcosa in più alla sua squadra che, nonostante schierasse dal primo minuto due diciannovenni in attacco – Arda Guler e Yildiz – è riuscita a creare tantissime occasioni da rete. E così è subito Calhanoglu a tentare la botta su punizione, il suo tiro è forte ma centrale. Mamardashvili si salva con i pugni e la Georgia può respirare. Uno – due tra Tsitaishvili e Kvaratskhelia che prova a risvegliare la sua Nazionale ma non riesce a essere pericoloso con l'inserimento in scivolata.

E così la Turchia riesce a trovare il gol della vittoria. Ayhan recupera bene la palla sulla trequarti senza commettere fallo. Situazione che stuzzica la fantasia di Arda Guler il cui pallone finisce proprio tra i suoi piedi. Il gioiello del Real Madrid con un sinistro magico a giro sul secondo palo da 25 metri riporta in vantaggio la Turchia. Nel finale la Georgia colpisce un palo con e la Turchia vicina al tris. Il colpo di testa di Yazıc viene parato da Mamardashvili con i pugni. In pieno recupero poi la Georgia si divora il 2-2 colpendo ancora un palo, questa volta con il tiro-cross di Kvaratskhelia. Il pallone poi finisce sui piedi di Kochorashvili che centra in pieno un difensore della Turchia che può ripartire e a porta vuota trova il più facile dei gol con Akturkoglu che fa 3-1.