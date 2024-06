Arda Guler segna un gol senza senso con la Turchia: mani nei capelli per i compagni

video suggerito

A cura di Fabrizio Rinelli

Arda Guler segna un gol sensazionale e lancia la Turchia alla vittoria contro la Georgia. La rete del giovane talento del Real Madrid è da fantascienza. Tutto nasce dall'azione di Ayhan che recupera la sfera sulla trequarti, il pallone finisce tra i piedi proprio di Guler, che con un sinistro magico e perfetto a giro sul secondo palo da 25 metri riporta in vantaggio la Turchia. Sui social impazziscono anche tutti i suoi compagni di squadra del Real Madrid con tweet e post dedicati al talento turco. Guler diventa anche il giocatore più giovane ad aver segnato al suo esordio agli Europei (19 anni e 114 giorni), superando il precedente precedente primato appartenente a Cristiano Ronaldo con 19 anni e 128 giorni stabilito nel 2004.

L'esultanza di Guler dopo il gol.

Un gol che ha provocato subito in campo la reazione immediata dei compagni di squadra. Alcuni di loro, due in particolare (in alto a sinistra e in basso a destra nell'immagine ndr) avevano le mani tra i capelli. L'incredulità per quel gesto tecnico era davvero tale da lasciare senza parole anche lo stesso Vincenzo Montella. Tant'è che anche un membro del suo staff è rimasto con le mani tra i capelli anche dopo l'esultanza del giocatore.

L'incredulità nella panchina della Turchia (immagini Sky Sport).

Il bacio di Montella a Guler al momento della sostituzione

Arda Guler esulta con tutta la forza che ha. Va sotto la tribuna dove erano appostati i tifosi turchi e sfoga tutta la sua gioia per quel gol che conferma ancora una volta il suo incredibile talento. I giocatori non credono ai propri occhi. Alcuni esultano con forza, altri restano increduli al pari di Vincenzo Montella che salta di gioia tra le braccia di un suo collaboratore esplodendo per quella rete assolutamente sublime realizzata dal talento del Real Madrid. Un gol che ha dato ragione all'ex Aeroplanino che ha schierato i giovanissimi Guler e Yildiz in attacco.

Il tiro di Guler che ha sorpreso il portiere georgiano Mamardashvili.

Proprio Montella quasi nel finale di partita ha poi deciso di sostituire Guler. In quel momento tutto lo stadio era in piedi ad applaudire il giocatore mentre Montella lo aspettava in panchina. Appena arrivato proprio l'ex allenatore di Fiorentina e Roma ha baciato in fronte il diciannovenne talento turco pronto ora a far volare questa sorprendente Turchia brava e anche fortunata a schivare i tanti attacchi di una Georgia che fino all'ultimo secondo ha anche sfiorato il pareggio. Al termine della partita Arda Guler ha svelato un aneddoto: "Il mio allenatore Ancelotti mi ha mandato un messaggio prima della partita e mi ha augurato di avere successo".