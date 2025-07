Il regalo di Modric ad Arda Guler prima di lasciare il Real è da brividi: il turco non può crederci

Luka Modric ha lasciato il Real Madrid dopo l'ultima partita giocata dalle Merengues nella semifinale persa contro il PSG di Luis Enrique al Mondiale per Club. Una sorta di passerella voluta fortemente da Xabi Alonso per chiudere la storia del centrocampista e campione croato con i Blancos. Modric si trasferirà al Milan che l'ha ingaggiato per un anno e presto si metterà a disposizione di Allegri per vivere la sua prima stagione in Italia. Prima di lasciare il Real Madrid però, Modric ha voluto fare un ultimo gesto, un atto dovuto se vogliamo, nei confronti di chi a suo dire potrebbe essere il suo successore: Arda Guler.

Il giovane talento turco è arrivato in punta di piedi in Spagna e inizialmente Ancelotti al suo primo anno non sempre l'ha utilizzato. La continuità però la sta trovando adesso con Xabi Alonso come dimostrato proprio al Mondiale per Club. Motivo per cui Modric l'ha individuato come suo erede, evidentemente dopo aver guardato queste partite da titolare. All'arrivo a Madrid dagli Stati Uniti le telecamere beccano un momento in cui Modric dalla sua borsa tira fuori evidentemente l'ultima maglia indossata con il Real Madrid e chiama proprio Arda Guler per consegnarla al turco: la reazione è da brividi.

Modric e Arda Guler durante una delle ultime partite in Liga del croato in questa stagione.

L'ex stella del Fenerbahce non poteva credere ai suoi occhi e così si è lasciato andare solamente in un lungo ed intenso abbraccio dopo aver visto quel gesto simbolico di addio e passaggio di consegne dal forte impatto emotivo nei suoi confronti. Questo momento è stato interpretato come un segno della transizione, con Güler visto da molti come il possibile erede di Modrić, anche se non è stato confermato ufficialmente che Güler riceverà il numero 10 per la prossima stagione. I tifosi del Real hanno apprezzato tantissimo questo gesto di Modric e anche quello di Guler.

Modric consegna la sua maglia ad Arda Guler prima di lasciare il Real Madrid

Il turco è sembrato sorpreso da quel gesto. Entrambi erano fuori all'autobus che dall'aeroporto di Madrid aveva portato la squadra del Real direttamente al centro sportivo. Un ultimo discorso da parte di Xabi Alonso prima del rompete le righe definitivo per chiudere ufficialmente la stagione 2024/2025. È stato proprio in quel momento che Modric, prima di svuotare definitivamente il suo armadietto, ha voluto chiamare Arda Guler invitandolo ad avvicinarsi al suo borsone. Il futuro ci dirà se realmente il turco riuscirà ad essere all'altezza del compito affidatogli da Modric..