Caos prima di Turchia-Georgia: incidenti tra tifosi, dal tetto dello stadio piovono cascate d’acqua Il temporale che si è abbattuto su Dortmund a pochi minuti dall’inizio di Turchia-Georgia valida per il girone F degli Europei ha messo a serio rischio rinvio la partita. La pioggia filtra dal tetto dello stadio allagando le tribune. Nel frattempo anche scontri tra tifosi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

88 CONDIVISIONI condividi chiudi

A poco meno di un'ora dall'inizio di Turchia-Georgia degli Europei valida per la prima giornata del gruppo F, un forte temporale si è abbattuto su Dortmund. Alle 18 al Signal Iduna Park, casa del Borussia, si giocherà la partita che metterà di fronte Calhanoglu e Kvaratskhelia.

Una sfida che sarà inevitabilmente caratterizzata dalla pioggia che può rendere pesante anche il terreno di gioco. Gli arbitri sono infatti entrati in campo per capire se ci fossero i presupposti per annullare la partita e se il terreno fosse praticabile: la partita, al momento, si giocherà regolarmente. Nel frattempo sulle tribune ci sono stati anche scontri tra le due tifoserie che hanno creato dei momenti di tensione.

Diversi giornalisti e tifosi già presenti sulle tribune stanno pubblicando i video di quanto sta avvenendo all'interno dell'impianto di Dortmund. Le forti piogge infatti hanno portato l'acqua a filtrare dal tetto dello stadio fin sopra i sediolini delle tribune creando inevitabilmente disagio ai sostenitori delle due Nazionali e tutti i coloro dovranno prendere posto entro le 18 per il calcio d'inizio. L'acqua praticamente cade dal tetto e si riversa a cascata sulle tribune in modo molto forte. Ciò rende l'idea di quanto sia copiosa la pioggia che sta cadendo in questo momento su Dortmund.

Il precedente dell'Old Trafford di Manchester: stesso scenario di Dortmund

La partita non dovrebbe essere a rischio ma questo disagio nelle tribune porterà inevitabilmente gli addetti allo stadio a provvedere ad intervenire per garantire ai tifosi presenti la visione della partita in modo del tutto comodo.

Diverse persone infatti muniti di spazzoloni stanno provando a scaricare l'acqua presente sotto le tribune direttamente negli scarichi per non creare ulteriori problemi ai tifosi. Un qualcosa del genere era già accaduto a Manchester, all'Old Trafford, in occasione della sfida casalinga dei Red Devils giocata contro il Tottenham lo scorso maggio.

Incidenti tra tifosi di Turchia e Georgia prima della partita

Nel frattempo allo stadio, prima della partita, si sono registrati alcuni incidenti tra tifosi turchi e georgiani. Insomma, un pre-partita di certo movimentato e di grande lavoro per la sicurezza e gli addetti allo stadio di Dortmund in vista di una sfida molto sentita in questo girone F completato da Repubblica Ceca e Portogallo che si sfideranno questa sera alle ore 21:00.