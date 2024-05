video suggerito

L'Old Trafford è un colabrodo: la pioggia filtra dal tetto dello stadio durante Manchester-Tottenham L'Old Trafford si è ritrovato completamente allagato dopo l'abbondante pioggia caduta a Manchester durante la sfida dello United contro il Tottenham. Il tetto dello stadio dei Red Devils non riesce a reggere il peso dell'acqua piovana che inonda le tribune mettendo in fuga i tifosi.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il finale di Manchester United-Tottenham è stato caratterizzato dalla fuga dei tifosi posizionati all'angolo tra la tribuna Sir Alex Ferguson e la tribuna Est. Ha ceduto il tetto di quella parte di stadio che non è riuscito a reggere il peso della pioggia che per tutta il tempo ha caratterizzato la giornata di ieri. Una cascata d'acqua che ha completamente allagato quel punto particolare dello stadio e anche altre zone dell'impianto di casa dei Red Devils che è attenzionato da tempo dalle autorità che ne richiedono un intervento di manutenzione immediata.

I video sui social hanno anche mostrato l'acqua che scorreva lungo i gradoni della tribuna Sir Bobby Charlton, allagando un fossato attorno al campo. Dai tubi situati vicino al tunnel dell'Old Trafford inoltre fuoriusciva l'acqua piovana che si riversava sul pavimento limitando il passaggio. Nelle due ore successive al fischio finale il Manchester United ha fatto sapere che sono caduti 41 millimetri di pioggia, rispetto ai 29 dell'intero mese di maggio scorso. Una situazione che ha portato a una riunione urgente da parte del direttivo.

Membri della dirigenza dei Red Devils ed enti comunali si sono incontrati per discutere la questione una volta terminata la partita. Le condizioni sicuramente evidenziano ulteriormente il lavoro di cui c’è disperatamente bisogno all’Old Trafford, un impianto costruito ben 114 anni fa. Il nuovo proprietario di minoranza, Sir Jim Ratcliffe, si è impegnato già da tempo a spendere una somma iniziale di 237 milioni di sterline per dare il via al progetto di un nuovo stadio. Due le opzioni: riqualificare l'Old Trafford o costruire un nuovo impianto sui terreni adiacenti di proprietà del club.

C'è da dire che la pioggia di ieri è stata assolutamente anomala ed è cominciata proprio pochi minuti dopo il fischio iniziale. Pioggia e grandine sono state parte integrante della sfida tra Red Devils e Spurs vinta dai londinesi grazie al gol di Leandro Trossard nel primo tempo. In alcune immagini riprese dai media durante la sfida si può notare come anche il drenaggio del prato dell'Old Trafford non sia riuscito ad assorbire l'acqua formando delle grosse pozzanghere in diversi punti del rettangolo verde. Anche negli spogliatoi dello stadio dello United l'acqua ha completamente allagato tutti i locali rendendo inevitabile l'intervento del club pronto a dare subito il via ai lavori.