Undici calciatori dell’Arsenal rinunciano alle nazionali per infortunio: in Inghilterra c’è chi insinua

L’Arsenal vede il titolo della Premier League ed è in corsa in Champions League. Undici calciatori hanno saltato per infortunio le partite delle rispettive nazionali. E in Inghilterra c’è chi insinua.

Concretamente per la prima volta dopo decenni l'Arsenal è davvero vicino alla vittoria della Premier League. I Gunners hanno perso la finale di Carabao Cup, ma sono ai quarti di FA Cup e soprattutto di Champions League. Gli ultimi due mesi di stagioni vanno vissuti in modo intenso, con un sogno nel cuore, e con la rosa al top della forma. Arteta si sta allenando a ranghi ridotti durante la pausa per le nazionali, ma ben undici calciatori dei Gunners hanno dovuto lasciare le rispettive nazionali. Gli infortuni sono stati conclamati, ma in Inghilterra c'è chi maligna sui problemi fisici ‘quasi' chirurgici di una serie di calciatori londinesi.

Tutti i calciatori dell'Arsenal infortunati

Se tre indizi fanno prova, undici diciamo che bastano e avanzano per trarre una conclusione. Di sicuro bene non sono messi i Gunners che hanno una serie di calciatori malconci, ma che per alcuni, però, ci hanno forse marciato un po' per rinunciare ad amichevoli che danno poco e che potevano creare problemi veri prima di un rush finale da cuore e batticuore.

Bukayo Saka ha lasciato il ritiro prima della seconda amichevole dell'Inghilterra, a scopo precauzionale. La stessa cosa l'ha fatta Madueke, che però si è infortunato durante l'amichevole con l'Uruguay. Fuori pure Eze, escluso dopo essere stato convocato da Tuchel. Un solo giorno con i compagni dell'Inghilterra per Declan Rice.

Madueke ha riportato un infortunio durante Inghilterra–Uruguay.

Tanti hanno detto no alla nazionale

Depennato dall'elenco di Deschamps invece William Saliba, che ha avuto un problema al ginocchio durante la finale con il Manchester City. Alla chiamata dell'Olanda ha invece rinunciato Timber. Mentre Hincapie si è fatto male in Marocco-Ecuador. Gabriel Magalhanes ha marcato visita ed è saltato i test di marzo con il Brasile.

Odegaard non è proprio andato a giocare con la Norvegia, Solbakken gli ha risparmiato le amichvoli. Zubimendi invece dopo l'amichevole Spagna-Serbia ha lamentato un problema al ginocchio destro ed è tornato a Londra. Rimasto a casa pure Trossard, risparmiato dal Belgio.

Calafiori in campo in Bosnia-Italia

Arteta terrà d'occhio tutti gli altri calciatori che sono ancora in giro con le rispettive nazionali. In primis Riccardo Calafiori, che giocherà il playoff Bosnia-Italia. In giro per il mondo anche Raya, Mosquera, White, Lewis-Skelly, Norgaard, Gabriel Martinelli, Havertz e Gyokeres, che dopo la tripletta all'Ucraina cercherà di portare ai Mondiali la Svezia.