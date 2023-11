Lo stadio del Manchester United crolla a pezzi: parti di tetto cadono sulle teste dei tifosi Alcuni calcinacci caduti dal soffitto di Old Trafford hanno colpito due tifosi durante l’ultima partita: lo storico stadio del Manchester United sembra crollare a pezzi.

Il Manchester United continua a navigare in un mare di problemi che non riguardano più solamente il campo. D'improvviso il Teatro dei Sogni sembra essersi trasformato nel Teatro degli incubi per alcuni tifosi che lo scorso fine settimana avevano deciso di entrare a Old Trafford per assistere al derby di Manchester del campionato femminile. I malcapitati del settore N2402 hanno visto cadere sulle loro teste delle parti del soffitto di cemento.

Una persona presente allo stadio ha documentato l'accaduto con alcune fotografie postate poi su X (rebranding di Twitter): nelle immagini si vedono chiaramente alcuni calcinacci caduti a terra e sulla testa di altri due tifosi che fortunatamente non hanno riportato nessun tipo di danno, oltre ad alcune crepe nel pavimento. La situazione è comunque delicata, visto che lo stadio a ogni partita casalinga dello United accoglie migliaia di persone che si ritroverebbero alle prese con condizioni di sicurezza non ottimali.

"Il comune dovrebbe chiudere alcune parti dell'impianto" hanno commentato alcuni utenti visibilmente preoccupati per le condizioni in cui versa lo storico stadio di Manchester. Di recente alcune persone si erano lamentate per le perdite di acqua dal tetto nei giorni di pioggia, un dettaglio non trascurabile per la casa di uno dei club più importanti d'Europa. L'arrivo ai piani alti del socio di minoranza Sir Jim Ratcliffe potrebbe essere l'aiuto che tutti i tifosi stanno aspettando.

Il nuovo investitore della società ha promesso di mettere sul piatto quasi 250 milioni di euro per migliorare le infrastrutture del Manchester United, dal centro di allenamento per tutte le categorie a Old Trafford. Lo stadio è stato inaugurato nel 1910 e negli anni '90, seguendo le direttive del rapporto Taylor, è stato rinnovato per essere conforme ai requisiti più stringenti sulla sicurezza. L'ultima ristrutturazione risale al 2006 ma presto potrebbe esserci un restyling completo con tanto di ampliamento per uno dei campi più affascinanti di tutta l'Inghilterra.