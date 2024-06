video suggerito

Il Portogallo di Ronaldo batte la Repubblica Ceca in pieno recupero: Conceicao decisivo in 2 minuti Francisco Conceicao, ventunenne figlio di Sergio Conceiçao, regala al Portogallo la vittoria nella gara d’esordio agli Europei contro la Repubblica Ceca. Il giovanissimo attaccante entra al 90′ e al 92′ mette a segno la rete della vittoria che fa esplodere Cristiano Ronaldo e compagni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Francisco Conceicao, ventunenne figlio di Sergio Conceiçao, regala al Portogallo la vittoria nella gara d'esordio agli Europei contro la Repubblica Ceca. Il giovanissimo attaccante entra al 90′ e al 92′ mette a segno la rete della vittoria che fa esplodere Cristiano Ronaldo e compagni. E pensare che la Nazionale di Martinez era anche andata sotto prima del pareggio grazie a un autogol e poi al gol vittoria proprio di Conceicao nel finale. Nel mezzo un gol annullato a Diogo Jota.

L'occasione fallita da Cristiano Ronaldo.

Tanto Portogallo nel primo tempo ma nessun gol

Il Portogallo ha cercato di fare il possibile per trovare il gol nel primo tempo senza riuscirci. La squadra di Martinez ha fatto la partita senza però riuscire a imbucare la difesa dei cechi davanti a Stanek. La prima grande occasione nasce dai piedi di Bruno Fernandes che crossa basso per Leao, ma l'attaccante del Milan non arriva all'appuntamento col pallone per pochissimi centimetri. Poi sale in cattedra Cristiano Ronaldo che tenta con la sua classe di dare la carica al suo Portogallo che fatica a trovare la via del gol contro un'ottima difesa avversaria.

E così l'imbucata di Bruno Fernandes per Ronaldo sembra subito un'ottima soluzione per trovare il gol ma è fenomenale in questo caso la prodezza di Stanek sulla conclusione a botta sicura dell'attaccante portoghese. Ronaldo è uno spettacolo e manda in porta Vitinha con un colpo di tacco ma ancora una volta la difesa della Repubblica Ceca fa buona guardia e chiude. Provvidenziale in questo caso la chiusura di Hranac. Si chiude qui il primo tempo sul punteggio di 0-0 che ha visto la Repubblica Ceca chiudere ogni spazio.

L'esultanza della Repubblica Ceca dopo l'iniziale vantaggio.

La Repubblica Ceca va in vantaggio poi pari del Portogallo con un autogol

La ripresa si riapre allo stesso modo dei primi 45 minuti, ovvero con il Portogallo costantemente in attacco. E da una di queste sortite offensive ecco il volo in terzo tempo di testa perentorio di Ronaldo che però viene bloccato da Hranac che si frappone tra la porta e il pallone venendo colpito evitando il gol alla sua Nazionale. Ma proprio quando la nazionale di Martinez sembrava a un passo dal gol ecco il tiro a giro dalla distanza di Provod che non lascia scampo a Diogo Costa e porta in vantaggio la Repubblica Ceca. Un risultato clamoroso a Lipsia. Ma il Portogallo, trascinato dal solito Ronaldo, di certo non si arrende.

Il momento in cui Conceicao mette la palla in rete.

E infatti la nazionale di Martinez trova quasi subito il gol del pareggio. È un autogol di Hranac a dare l'1-1 a CR7 e compagni. Il difensore viene colpito involontariamente da Stanek nel tentativo di respingere un cross di Nuno Mendes. La palla finisce in rete. Tutto da rifare per la Repubblica Ceca e grande iniezione di fiducia per il Portogallo. E infatti nel finale arriva il gol del 2-1 ma l'arbitro Guida annulla per fuorigioco di Cristiano Ronaldo. La rete era stata realizzata da Diogo Jota. Ma proprio quando sembrava ormai tutto finito, ecco arrivare il gol di Francisco Conceicao che segna al minuto 92 dopo aver fatto il suo ingresso in campo al 90′. Il giovanissimo attaccante, ventunenne figlio di Sergio Conceicao, sfrutta al meglio un rinvio sbagliato della difesa ceca e regala i tre punti al Portogallo.