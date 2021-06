Sabato 19 giugno 2021, le partite degli Europei di calcio in TV. Tre gare di fondamentale importanza in programma oggi: per il gruppo F scenderanno in campo Ungheria-Francia e Portogallo-Germania mentre per il girone E si affrontano Spagna-Polonia. A Budapest i campioni del mondo in carica di Didier Deschamps cercheranno di mettere al sicuro la qualificazione in casa dopo la vittoria contro la Germania all'esordio ma i magiari di Marco Rossi hanno dimostrato di essere una squadra ostica. Nello stesso girone si affronteranno i campioni d'Europa in carica cercheranno il pass per gli ottavi dopo aver battuto per 3-0 l'Ungheria all'esordio ma di fronte avranno i tedeschi di Low, che hanno disperato bisogno di punti.

Il secondo round del gruppo E si chiude con la selezione di Luis Enrique e quella di Paulo Sousa che cercano la prima vittoria: gli spagnoli sono stati stoppati dalla Svezia nei primi 90′ mentre i polacchi hanno perso per 2-1 contro la Slovacchia di Skrinair e Hamisk.

Dove vedere Portogallo-Germania: gli orari TV Rai e Sky

Il gruppo F è il "girone della morte" e al secondo turno ci propone la super sfida tra Portogallo e Germania. La gara dell'Allianz Arena di Monaco di Baviera sarà trasmessa in diretta TV su Rai Uno e su Sky, sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite), Sky Sport Football (numero 203 del satellite) e Sky Sport HD (numero 251 del satellite). Il match tra i lusitani di Fernando Santos e tedeschi di Joachim Low si potrà vedere anche in streaming su RaiPlay, su Sky-Go, per gli abbonati Sky; o su NOW Tv, piattaforma che permette di vedere i singoli eventi.

Spagna-Polonia dove vederla su Sky

Le due deluse per il gruppo E cercano riscatto: la Spagna dopo il pareggio all'esordio con la Svezia e la Polonia in seguito alla sconfitta con la Slovacchia. La gara si potrà vedere in diretta TV in chiaro su Rai Uno alle ore 21, con collegamento con lo stadio di Siviglia subito dopo il tg della sera. Il match si potrà vedere anche su Sky, sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite), Sky Sport Football (numero 203 del satellite) e Sky Sport HD (numero 251 del satellite). Si può seguire la gara anche in streaming su RaiPlay, su Sky Go e su NOW Tv.

Partite Europei in TV oggi e stasera, le partite in calendario sabato 19 giugno

Ecco tutte le partite degli Europei in TV oggi, sabato 19 giugno 2021: