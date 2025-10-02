Europa League oggi in TV, dove vedere le partite: orario e calendario della 2ª giornata

Oggi giovedì 2 ottobre si giocano le partite di Europa League valide per il 2° turno della prima fase. In campo alle 18:45 anche Roma e Bologna, in diretta su Sky in TV e streaming.

Oggi, giovedì 2 ottobre 2025 si disputa la seconda giornata della fase a girone unico di Europa League, con 9 partite in programma alle 18:45 e altrettante con fischio di inizio alle 21:00. Le squadre italiane coinvolte in questa giornata sono la Roma e il Bologna: i giallorossi sono impegnati in casa contro il Lille, mentre i felsinei davanti al proprio pubblico sfideranno il Friburgo. Entrambe esclusive Sky per i suoi abbonati sia in TV che in streaming.

La Roma si prepara alla sfida di Europa League contro il Lille dopo la vittoria per 2-0 contro il Verona in Serie A, dove è tornato al gol Artem Dovbyk, e la difesa ha mantenuto la porta inviolata grazie alle parate decisive di Mile Svilar. Il Lille arriva all'Olimpico con una vittoria sofferta per 2-1 contro il Brann, decisa da un gol di Olivier Giroud all'80° minuto.

Il Bologna si prepara alla sfida di Europa League dovendo cancellare la sconfitta per 0-1 contro l'Aston Villa nella prima giornata europea. La squadra di Italiano sta carburando e arriva dal pareggio per 2-2 contro il Lecce che ha ancora mostrato errori che in Europa possono costare caro. Il Friburgo ha iniziato la fase di Europa League a girone unico con una vittoria per 2-1 contro il Basilea.

Tutte le partite di Europa League 2025/2026 sono trasmesse in esclusiva da Sky e sono disponibili in streaming su NOW TV e Sky Go. In particolare, la partita tra Roma e Lille sarà visibile su Sky Sport, mentre quella tra Bologna e Freiburg sarà trasmessa su Sky Sport anche grazie a Diretta Gol. Inoltre, grazie all'app Sky Go

Calendario completo della 2ª giornata