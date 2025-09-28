Camarda segna il suo primo gol in Serie A a 17 anni: salva il Lecce col Bologna a tempo scaduto

Il classe 2008 entra e firma di testa il 2-2 al 94′ che evita ai salentini la quarta sconfitta in cinque gare: è il suo primo gol in Serie A.

Il Via del Mare si accende al 94′ grazie a Francesco Camarda, che al debutto da protagonista in Serie A trova il suo primo gol tra i professionisti e regala al Lecce un punto insperato contro il Bologna. Finisce 2-2 una sfida che sembrava ormai segnata, con gli emiliani avanti fino all'ultimo minuto di recupero.

La squadra di Eusebio Di Francesco evita così la quarta sconfitta in cinque partite, mentre quella di Vincenzo Italiano resta ancora a secco di vittorie lontano dal Dall'Ara.

Il Lecce parte meglio e passa in vantaggio al 14′ con Lassana Coulibaly, abile a ribadire in rete dopo una respinta di Skorupski. Gli ospiti reagiscono poco ma trovano il pari allo scadere del primo tempo con Riccardo Orsolini, glaciale dal dischetto dopo il fallo ingenuo di Kouassi su Dallinga.

Nella ripresa il Bologna ribalta il risultato al 71′ con Jens Odgaard, liberato da un cross di Holm e rapido a girarsi in area per firmare l'1-2. Sembra il colpo decisivo, ma il Lecce non molla: al 94′, sugli sviluppi di un corner di Berisha, il colpo di testa di Camarda brucia tutti e si infila alle spalle del portiere rossoblù.

Il diciassettenne, entrato al 67′, non solo salva i suoi con una rete pesantissima ma diventa anche il più giovane giocatore a segnare con la maglia del Lecce in Serie A. Un traguardo che gli vale il premio di MVP della serata e soprattutto un gol che cancella l'ennesima beffa stagionale per i giallorossi.

Per il Bologna, invece, resta la sensazione di un'occasione sprecata. Nonostante i lampi di Orsolini e Odgaard, la squadra di Italiano continua a mostrare limiti lontano da casa, confermando un trend che la tiene ancora ferma nella rincorsa ai piani alti. Il nome della serata però è uno solo: Francesco Camarda, il 2008 che con un colpo di testa ha scritto la sua prima pagina nella Serie A.