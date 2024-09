video suggerito

Europa League, dove vedere le partite di oggi in TV e streaming: orari e canale Oggi esordisce la nuova Europa League e scende in campo anche la Roma di Juric contro l’Athletic Bilbao. Partita in programma alle 21:00 e diretta garantita sui canali Sky in TV e dall’app SkyGo e il servizio on demand su NOW per lo streaming. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dopo le partite di ieri che hanno visto la Lazio in campo, oggi è il turno della Roma del neo-allenatore Juric che esordirà in Europa League. Per la fase a campionato della nuova competizione europea, i giallorossi affronteranno gli spagnoli dell'Athletic Bilbao: la partita è in programma questa sera, giovedì 26 settembre, all'Olimpico e sarà trasmessa in diretta TV su Sky (canale Sky Sport Uno) e in streaming in esclusiva su SkyGo e NowTV.

La Roma arriva alla sfida di oggi forte del successo ottenuto sull’Udinese per 3-0 nell'era post De Rossi, esonerato dalla società e delle dimissioni del CEO Lina Souloukou. Per Juric l'esame Europa, che ha spesso sorriso ai giallorossi negli ultimi anni, per dimostrare di meritarsi la chiamata in panchina. Non sarà semplice: l'Athletic Bilbao di Ernesto Valverde sembra aver iniziato con il piede giusto anche questa stagione, terzo nella Liga spagnola.

Europa League, le partite di oggi: gli orari TV

Per la prima giornata di Europa League non c'è solo la Roma, il programma in calendario è ricco e vario. Ecco tutte le partite in palinsesto con relativo canale di riferimento per seguirle in diretta.

18:45 – Fenerbahce-Royale Union SG

18:45 – Malmo FF-Rangers (Sky Sport Arena)

21:00 – Ajax-Besiktas (Sky Sport 254)

21:00 – Braga-M. Tel Aviv

21:00 – FCSB-RFS

21:00 – Francoforte-Plzen

21:00 – Lione-Olympiakos

21:00 – Roma-Ath. Bilbao (Sky Sport Uno)

21:00 – Tottenham-Qarabag (Sky Sport 253, Sky Sport Arena)

Dove vedere Roma-Athletic Bilbao in TV e streaming

Roma-Athletic Bilbao, match valevole per la prima giornata della fase campionato dell’Europa League 2024-2025 sarà trasmesso solamente per gli abbonati Sky. In diretta TV su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport 252, mentre la diretta streaming sarà garantita sull'app SkyGo e dal servizio on demand NOW

Tottenham-Qarabah oggi in Europa League, dove vederla

Interesse particolare tra le gare in programma di oggi anche il debutto europeo del Tottenham, impegnato a Londra contro il Qarabag. La partita degli Spurs potrà essere vista in diretta TV e streaming per gli abbonati Sky: Sky Sport 253 e Sky Sport Arena, oltre che attraverso l'app SkyGo.