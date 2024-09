video suggerito

Europa League oggi in TV, dove vedere le partite: orari e diretta La Lazio è la prima italiana a scendere in campo oggi nella prima giornata della nuova Europa League. Non è prevista diretta tv in chiaro, sarà trasmessa sui canali di Sky e NOW.

Oggi, 25 settembre, e domani si giocano le partite della prima giornata del girone unico di Europa League. La prima italiana a scendere in campo è la Lazio che alle 21, allo stadio Volksparkstadion di Amburgo (campo neutro), affronta in trasferta la Dinamo Kiev. Giovedì sera, stesso orario, tocca alla Roma del neo allenatore, Ivan Juric, affrontare un avversario sulla carta insidioso: all'Olimpico sarà di scena l'Athletic Bilbao. Né l'uno né l'altro incontro sarà trasmesso in chiaro ma solo in diretta tv per gli abbonati di Sky e NOW. Ajax-Besiktas è il match che andrà in onda per tutti, senza alcun costo aggiuntivo, su TV8 ma solo giovedì 26 settembre.

Detto dell'incontro con gli ucraini, la Lazio è attesa in calendario dalle gare contro Nizza, Twente, Porto, Ludogorets, Ajax, Real Sociedad e Braga. Oltre ai baschi, la Roma se la vedrà con Elfsborg, Dinamo Kiev, l'Union St. Gilloise, il Tottenham, il Braga, l'AZ e l'Eintracht Francoforte.

Il nuovo format dell'Europa League (competizione iniziata con una settimana di ritardo rispetto alla Champions) ricalca quello della Coppa più prestigiosa: a qualificarsi direttamente agli ottavi saranno le prime 8 piazzate in classifica generale; le formazioni che chiuderanno dalla 9ª alla 24ª posizione prenderanno parte a un turno di playoff a cui scaturiranno le altre 8 qualificate agli ottavi; dalla 25a alla 36a posizione scatterà l'eliminazione automatica.

Europa League, le partite di oggi: gli orari TV

Dinamo Kiev-Lazio è la partita sotto i riflettori della prima giornata di Europa League ma nel calendario odierno ci sono altri due incontri interessanti: si tratta di Galatasaray-Paok (tra i turchi ci sono gli ex azzurri Mertens e Osimhen) e Manchester United-Twente. Nella diretta gol di Sky Sport e NOW i collegamenti dai campi principali e il racconto delle altre partite. Ecco il programma completo della prima giornata della fase a girone unico di oggi, mercoledì 24 settembre:

18:45 – AZ Alkmaar – Elfsborg (Sky Sport e NOW)

18:45 – Bodø/Glimt – Porto (Sky Sport e NOW)

21:00 – Dynamo Kyev – Lazio (Sky Sport 1 e NOW)

21:00 – Midtjylland – Hoffenheim (Sky Sport e NOW)

21:00 – Galatasaray – PAOK (Sky Sport e NOW)

21:00 – Manchester United – Twente (Sky Sport e NOW)

21:00 – Nice – Real Sociedad (Sky Sport e NOW)

21:00 – Ludogorets – Slavia Praha (Sky Sport e NOW)

21:00 – Anderlecht – Ferencváros (Sky Sport e NOW)

Dove vedere Dinamo Kiev-Lazio in TV e streaming

Dinamo Kiev-Lazio sarà trasmessa in diretta tv, e in chiaro solo per abbonati, su Sky Sport 1 (canale numero 201) e Sky Sport (canale 252). Maurizio Compagnoni condurrà la telecronaca e avrà al suo fianco per il commento tecnico, Luca Marchegiani. Gara trasmessa in diretta streaming su Sky Go e NOW (solo per abbonati).

Galatasaray-PAOK in Europa League, dove vederla

Galatasaray-PAOK è match che stuzzica l'attenzione del tifosi italiani, in particolare quelli del Napoli che dopo un'estate di mercato tormentata hanno salutato Victor Osimhen (finito in prestito al club turco) e non hanno mai dimenticato Dries "Ciro" Mertens che a Istanbul sta vivendo una seconda giovinezza. La gara sarà trasmessa in diretta TV e in streaming sui canali di Sky Sport, Sky Go e NOW.