Osimhen e Mertens fanno i fenomeni, Mourinho va KO: il Galatasaray festeggia prendendolo in giro Il Galatasaray si è imposto facilmente sul Fenerbahce, così Okan Buruk è diventato il "Winner One" per il club giallorosso che ha festeggiato vittoria e primato sempre più solitario irridendo il portoghese sui propri account a fine partita.

A cura di Alessio Pediglieri

Il Fenerbahce di José Mourinho esce malamente sconfitto nella sfida per il vertice del campionato turco con il Galatasaray: 3-1 per i giallorossi che si impongono facilmente e allungano in testa alla classifica. Trascinati anche da Osimhen e Mertens protagonisti dello spettacolare raddoppio. Un colpo pesante allo Special One che viene preso in giro sugli account ufficiali del Gala, indicando nel proprio tecnico Okan Buruk, il "Winner One".

La gioia del Galatasaray, la beffa arriva sui social

La sfida tra Galatasaray e Fenerbahce ha ancora visto trionfare i giallorossi che si sono imposti con un facile 3-1 allungando in vetta al campionato, dove adesso i punti di vantaggio dopo 6 turni sono cinque. Ma soprattutto continua la striscia di sole vittorie della formazione di Buruk che si sta godendo i frutti di una campagna estiva di mercato eccellente e che sta ripagando nel migliore dei modi: 6 partite e altrettante vittorie, così che sugli account social, il club ha deciso di prendersi gioco dello Special One portoghese, utilizzando una foto divenuta subito virale: Mourinho a testa sbassa e sfocato, con Okan Buruk sullo sfondo soddisfatto e sorridente. "Winner One", la semplice didascalia che appare come una sentenza per Mou.

La vittoria del Galatasaray sul Fenerbahce, la magia tra Osimhen e Mertens

Un successo facile per il Galatasaray che ha esaltato il proprio pubblico con l'ennesima prestazione perfetta che ha regalato la sesta vittoria consecutiva. Okan Buruk ha tenuto ancora una volta in panchina Icardi, lasciando la maglia da titolare a Osimhen che non ha deluso le aspettative. Per l'ex Napoli una gara più che positiva soprattutto quando si è esaltato in occasione del momentaneo 2-0: assist al bacio, di testa, per Mertens che ha trovato la palombella vincente con un tocco di prima a scavalcare il portiere.