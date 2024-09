video suggerito

Perché Roma, Lazio e Fiorentina oggi non giocano in Europa League e Conference La stagione delle coppe europee parte in maniera sfalsata in base al calendario sancito dalla Uefa. L’Europa League scatta una settimana dopo la Champions, per la Conference bisognerà attendere il 2 ottobre. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

I tifosi di Roma e Lazio in Europa League, quelli della Fiorentina in Conference dovranno attendere ancora una settimana (anche due nel caso della Viola) per vedere le squadre scendere in campo in occasione della fase a gironi. Lo ha voluto la Uefa che ha scelto questo inizio sfalsato. Da calendario, i due tornei continentali scattano da sette a più di due settimane dopo gli incontri in programma per la Champions completamente rinnovata. Format rivisitato anche per l'Europa League e per la Conference che si articoleranno non più su gironi unici ma su un campionato a 36 squadre che precede i turni a eliminazione diretta.

In Europa League si parte il 25-26 settembre con la prima delle otto giornate (ultima in programma il 30 gennaio 2025) che determineranno le squadre direttamente qualificate agli ottavi e quelle che dovranno affrontare un turno ulteriore di spareggi prima di accedere alla fase a eliminazione diretta.

Il calendario della Roma in Europa League

Roma-Athletic Bilbao 26 settembre – ore 21:00

Elfsborg-Roma 3 ottobre – ore 21:00

Roma-Dynamo Kiev 24 ottobre – ore 18:45

Union Saint Gilloise-Roma 7 novembre – ore 18:45

Tottenham-Roma 28 novembre – ore 21:00

Roma-Braga 12 dicembre – ore 18:45

AZ Alkmaar-Roma 23 gennaio 2025 – ore 18:45

Roma-Eintracht Francoforte 30 gennaio 2025 – ore 21:00

Il calendario della Lazio in Europa League

Dynamo Kiev-Lazio 25 settembre – ore 21:00

Lazio-Nizza 3 ottobre – ore 18:45

Twente-Lazio 24 ottobre – ore 21:00

Lazio-Porto 7 novembre – ore 21:00

Lazio-Ludogorets 28 novembre – ore 18:45

Ajax-Lazio 12 dicembre – ore 21:00

Lazio-Real Sociedad 23 gennaio 2025 – ore 21:00

Braga-Lazio 30 gennaio 2025 – ore 21:00

La Conference League a cui parteciperà la Fiorentina è l'ultima delle competizioni continentali a partire: inizia il 2-3 ottobre, si concluderà il 19 dicembre.

ACF Fiorentina-The New Saints FC 3 ottobre – ore 18:45

FC St. Gallen 1879 – ACF Fiorentina 24 ottobre – ore 18:45

APOEL FC – ACF Fiorentina 7 novembre – ore 21:00

ACF Fiorentina – Pafos FC 28 novembre – ore 21:00

ACF Fiorentina – LASK 12 dicembre – ore 18:45

Vitória SC – ACF Fiorentina 19 dicembre – ore 21:00