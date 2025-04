video suggerito

Celje-Fiorentina oggi in Conference Laegue, dove vederla in TV e streaming: probabili formazioni Oggi si gioca NK Celje-Fiorentina, gara di andata dei quarti di finale di Conference League. Fischio di inizi, ore 21:00, diretta esclusiva per gli abbonati su Sky, SkyGo e NOW.

A cura di Alessio Pediglieri

Il pareggio a San Siro per 2-2 contro il Milan è alle spalle per la Fiorentina di Raffaele Palladino che oggi scende in campo in Conference League sul campo del NK Celje. La diretta è garantita in TV e in streaming dal servizio di Sky, a pagamento, con calcio di inizio fissato per le 21:00.

I viola arrivano da due finali consecutive ottenute in questa competizione, purtroppo entrambe perse e stanno rilanciando la sfida che dovrà passare dal doppio confronto diretto nei quarti di finale contro il NK Celje. La squadra slovena ha sorpreso tutti ed è arrivata sino a questo punto superando negli ottavi di finale, in un’eliminatoria estenuante che ha visto nel match di ritorno, la lotteria dei calci di rigore, il Lugano.

La Fiorentina ha tutti i favori del pronostico. In Conference League è nel ristretto novero delle favorite per la vittoria finale insieme al Betis Siviglia e al Chelsea.

Partita: NK Celje-Fiorentina

Dove: Stadion Z'dezele (Celje)

Quando: giovedì 10 aprile 2024

Orario: 21:00

Diretta TV: Sky Sport

Diretta streaming: SkyGo, NOW

Competizione: andata quarti di finale Conference League

Dove vedere Celje-Fiorentina in TV: non c'è la diretta in chiaro

La partita tra NK Celje e Fiorentina, valida per l’andata dei quarti di finale della Conference League 2024-2025 si giocherà allo Z’dežele Stadium. La copertura televisiva sarà garantita esclusivamente da Sky Sport, per i propri abbonati a pagamento. Non è prevista alcuna copertura in chiaro e gratuita del match.

Celje-Fiorentina, dove vederla in diretta streaming: l'orario

Celje-Fiorentina è a pagamento e riservata in esclusiva ai propri abbonati anche per il live streaming. Sugli apparecchi mobili si può seguire grazie all'app SkyGo. On demand è a disposizione il servizio di NOW, sempre a pagamento. Il match inizia alle 21:00.

Celje-Fiorentina, le probabili formazioni dell'andata dei quarti di Conference League

Contro il Celje saranno nuovamente Kean e Gudmundsson a guidare l'attacco della viola, con Cataldi confermatissimo a centrocampo. Ai suoi lati agiranno ancora Mandragora e Fagioli, apparsi in grande forma nelle ultime uscite. Nel Celje spazio al tridente formato da Seslar, Delaurier-Chaubet ed Edmilson. Kucys, miglior attaccante degli sloveni e riferimento in avanti, si è infortunato e resterà fuori fino al termine della stagione.

CELJE (4-3-3): Silva; Juanjo, Bejger, Vuklisevic, Karnicnik; Zabukovnik, Dulca, Sveltin; Seslar, Edmilson, Delaurier-Chaubet.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Pablo Marí, Ranieri; Dodo, Fagioli, Cataldi, Mandragora, Parisi; Gudmundsson, Kean.