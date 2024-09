video suggerito

De Rossi stravolto dopo l'esonero alla Roma: la dolorosa confessione ai dipendenti durante il saluto Daniele De Rossi con una frase rivolta ai dipendenti a Trigoria ha mostrato tutto il suo rammarico dopo l'esonero alla Roma. L'ex tecnico dei giallorosso ha spiegato: "Stavolta alla Roma non torno più…".

A cura di Fabrizio Rinelli

Daniele De Rossi esonerato dalla Roma nel modo più sorprendente possibile. Nemmeno l'ex tecnico giallorosso si aspettava che potesse accadere questo quando a sorpresa i Friedkin con un volo privato dagli Stati Uniti hanno raggiunto la Capitale senza preavviso. Il tempo di raggiungere Trigoria per preparare l'allenamento di mercoledì che la proprietà ha convocato De Rossi per comunicargli la decisione. L'ex capitano futuro non ha reagito benissimo, chiaramente spiazzato e deluso per quanto ascoltato.

I dettagli della separazione sono ufficialmente da attribuire ai risultati, come sottolineato dal club nel comunicato, ma è chiaro che ci fosse stato dell'altro. Tensioni e divergenze sul mercato con alcuni componenti della proprietà, pare. Sta di fatto che, secondo quanto ricostruito dal Corriere dello Sport, De Rossi ha lasciato velocemente Trigoria senza perdere molto tempo raccogliendo in fretta tutte le sue cose. Prima di andare via avrebbe poi confessato ai dipendenti tutto il suo rammarico con una frase: "Stavolta alla Roma non torno più…".

La confessione di De Rossi e il gesto con il suo staff dopo l'esonero

Si sarebbe lasciato sfuggire questo l'allenatore della Roma, commosso. All’uscita ad attenderlo c'era qualche tifoso che l'ha fermato per fare foto e autografi. De Rossi di certo non si è negato abbassando il finestrino e abbozzando anche un sorriso che ha leggermente stemperato la tensione. Qualcuno l'ha incoraggiato schierandosi chiaramente dalla sua parte. Il lavoro fatto da gennaio scorso dal posto Mourinho è stato notevole, ricoprendo inoltre anche un ruolo centrale nelle scelte di mercato fatte col direttore sportivo giallorosso.

La delusione dunque è stata tanta. Ma De Rossi non ha perso molto tempo e a pranzo ha poi radunato il suo staff in un ristorante di Piazza del Fico, dietro Piazza Navona, pochi minuti a piedi dal suo appartamento. Un saluto, un ringraziamento dovuto, per quanto fatto fino a quel momento. Ci ha messo il cuore De Rossi e Roma e i suoi tifosi lo sanno. Ecco perché poche ore dopo l'esonero, in serata, un gruppo di sostenitori giallorosso l'ha omaggiato con cori, fumogeni e striscioni sotto casa inneggiando il suo nome.