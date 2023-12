Elkann rivuole la Juve nell’ECA e telefona ad Al-Khelaifi: risposta positiva a una sola condizione John Elkann ha telefonato a Nasser Al-Khelaifi per chiedere il rientro della Juventus nell’ECA. Il club bianconero era stato escluso dopo l’avvento del progetto Superlega nel 2021.

Rientrare nell'ECA per ricucire completamente i rapporti con il calcio europeo. Ci ha pensato John Elkann in persona, con una telefonata al presidente dell'ente, Nasser Al-Khelaifi, a tutelare la Juventus per ripristinare l'ultimo tassello andato in fumo con la gestione Andrea Agnelli. L'ormai ex presidente bianconero era di fatto uscito dall'Associazione dei club europei a seguito dell'avvento del progetto Superlega nel 2021. Un addio silenzioso di fatto, quello di Agnelli, che lasciò senza parole tutti gli altri membri dell'organismo che rappresenta le società calcistiche a livello europeo.

Agnelli era allora presidente dell'ECA, uomo di fiducia di Ceferin e dunque della Uefa, che voltò completamente le spalle a tutti per sposare il progetto Superlega di cui era co-fondatore con la sua Juve insieme a Florentino Perez del Real Madrid e il Barcellona. Una volta naufragato il progetto anche Agnelli è uscito fuori di scena specie per via delle vicende giudiziarie che hanno travolto la Juventus nella scorsa stagione. Tra multe, penalizzazioni ed esclusioni dalla Coppe, dopo aver fatto un passo indietro anche sulla Superlega uscendo completamente da tutto, la Juve ora vuole rimettere a posto anche questo passaggio cruciale per il proprio futuro.

La telefonata di Elkann ad Al-Khelaifi è stata rivelata dallo stesso presidente dell'ECA e patron del PSG. Che sia stato lo stesso amministratore delegato della Exor – successore designato dal nonno Gianni Agnelli – a telefonare ai vertici dell'ECA, è abbastanza forte. Al-Khelaifi ne ha parlato alla Reuters rilasciando delle dichiarazioni in merito: "Se interrompono ciò per cui stanno cercando di combattere, che ritengo sia un progetto stupido, sono sempre i benvenuti", ha detto Al-Khelaifi ai giornalisti dopo una riunione del consiglio dell'ECA a Copenaghen. "Ho parlato con il proprietario e, sai, mi ha chiamato e penso che vogliano tornare. Sono sicuramente i benvenuti", ha concluso Al-Khelaifi.

Elkann vuole ripulire in questo modo anche l'immagine della Juventus, tutelarne il brand e rilanciare il club con le forti ambizioni che da sempre l'hanno contraddistinto. Lo scopo della ECA è quello di proteggere e di promuovere il calcio dei club europei e l'esclusione dei bianconeri resta ancora una questione irrisolta per la Vecchia Signora. Forse l'ultimo discorso rimasto in sospeso nel tumulto generare in cui è finita la Juventus tra il 2020 e il 2023 per via della questione stipendi nel bel mezzo dell'emergenza Covid, la Superlega l'anno successivo e le vicende giudiziarie vissute la scorsa stagione in Italia. Tutte questioni chiuse a differenza dell'ECA su cui ora lo stesso Elkann vuole mettere la firma.