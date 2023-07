La Juventus avvia il processo per uscire dalla Superlega: serve il consenso di Real e Barcellona La Juventus ha annunciato di aver dato ufficialmente il via all’iter per uscire dal progetto Superlega, ma gli accordi stipulati in precedenza richiedono il consenso di Real Madrid e Barcellona affinché vi sia l’uscita vera e propria.

A cura di Michele Mazzeo

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su La nuova Superlega europea di calcio ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La Juventus ha confermato di aver avviato ufficialmente l'iter per uscire dalla Superlega facendo seguito all'intenzione già comunicata in precedenza di lasciare il progetto del quale, oltre al club bianconero, al momento fanno ancora parte solo il Real Madrid e il Barcellona. Uscita che la Uefa, che deve ancora emettere il proprio verdetto riguardo alle indagini fatte sui conti della squadra torinese, ha messo come condizione propedeutica per avviare qualsiasi tipo di patteggiamento. A comunicare l'avvio del processo di recesso è la stessa società piemontese con un comunicato emesso tramite i propri canali ufficiali:

"Facendo seguito al comunicato stampa del 6 giugno 2023, con cui Juventus aveva reso noto di aver iniziato un periodo di discussione con Real Madrid e FC Barcelona (club che fino ad allora non avevano annunciato l’intenzione di uscire dal progetto Super Lega) con riguardo alla prospettata decisione di Juventus di uscire dal Progetto Super Lega, si rende noto quanto segue. A seguito di tali discussioni, e tenuto conto di alcune divergenze sull’interpretazione degli accordi applicabili al Progetto Super Lega, Juventus conferma di aver iniziato la procedura di uscita dal suddetto Progetto" si legge infatti nella nota diramata dal club bianconero.

Il comunicato con cui la Juventus ha annunciato l’avvio della procedura d’uscita dalla Superlega

Nello stesso comunicato però la Juventus ha rivelato che la sua uscita dalla Superlega non sarà automatica, ma ci vorrà l'autorizzazione da parte dei club che ancora ne fanno parte (che anche di recente hanno minacciato di portare la questione in tribunale): "pur rammentandosi che, ai sensi delle disposizioni contrattuali applicabili, affinché il recesso produca i suoi effetti è richiesto il previo consenso di Real Madrid, FC Barcelona e degli altri club coinvolti nel Progetto Super Lega" si legge infatti in calce alla nota emessa dalla società piemontese. A spiazzare inoltre è anche l'ultimissima parte del comunicato dove la Juve oltre ai due club spagnoli che, almeno ufficialmente, sono gli unici, insieme ai bianconeri, rimasti ancora nel Progetto Superlega, cita anche "altri club coinvolti" che però al momento non sembrano esserci.