Portogallo-Francia è la supersfida valida per la terza e ultima giornata del girone F degli Europei. Il match si gioca oggi mercoledì 23 giugno alle ore 21, in contemporanea con Germania-Ungheria e permetterà di definire la classifica del raggruppamento. La Francia, prima in classifica con 4 punti, rientra già tra le squadre qualificate agli ottavi, mentre il Portogallo avrà bisogno di un risultato positivo per qualificarsi al prossimo turno: in caso di sconfitta (necessariamente di misura ai fini della differenza reti) il Portogallo dovrà sperare che l'Ungheria non batta la Germania, e rientrare così come una delle migliori terze. Grande attesa per il confronto a distanza tra Mbappé, che sarà supportato da Griezmann e Benzema e Cristiano Ronaldo che potrà contare per l'occasione su Joao Felix al suo fianco. Portogallo-Francia sarà trasmesso in TV in chiaro, ecco tutte le info per vederla in diretta anche in streaming.

Portogallo-Francia sarà trasmessa in TV in chiaro sulla Rai. Il match valido per la 3a giornata del girone F sarà visibile su Rai 1 con il pre-partita che inizierà alle 20.30. Anche gli abbonati Sky avranno la possibilità di seguire l'atteso confronto sui canali Sky Sport Football e Sky Sport (203, 252). Sull'emittente satellitare, lo studio inizierà alle ore 20.

Portogallo-Francia dove vederla in streaming

La partita tra il Portogallo e la Francia si potrà vedere anche in streaming su dispositivi portatili e computer. Possibile assistere alla sfida tra i campioni d'Europa e i campioni del mondo su RaiPlay in chiaro senza la necessità di sottoscrivere abbonamenti. Gli abbonati Sky invece potranno sfruttare l'app loro dedicata SkyGo.

Le probabili formazioni di Portogallo-Francia agli Europei

Il Portogallo dovrebbe scendere in campo con il solito 4-3-3, con la novità che potrebbe essere rappresentata da Joao Felix al fianco di Bernardo Silva e Cristiano Ronaldo. Nessuna novità invece nel reparto offensivo francese con Benzema, Mbappé e Griezmann. Nessun turnover dunque da parte di Deschamps.

PORTOGALLO (4-3-3): Rui Patricio; Semedo, Ruben Dias, José Fonte, Guerreiro; Sergio Oliveira, Danilo Pereira, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Joao Felix, Cristiano Ronaldo.

FRANCIA (4-3-3): Lloris; Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez; Pogba, Kanté, Rabiot; Mbappé, Benzema, Griezmann.

Dove si gioca la partita

Portogallo-Francia si giocherà in Ungheria, allo stadio Puskás Aréna di Budapest. Lusitani e transalpini hanno già avuto modo di "assaggiare" l'impianto della capitale magiara, avendo giocato le due partite dei turni precedenti contro i padroni di casa. Anche per questa partita come per le precedenti ci saranno più di 55mila tifosi allo stadio, visto che le istituzioni unvgheresi non hanno previsto "capienze ridotte" come per gli altri impianti europei.

Euro 2020, Portogallo e Francia nel girone F

La Francia al momento occupa il primo posto a quota 4 del Girone F, ma è già matematicamente qualificata in virtù dei risultati degli altri gironi. Anche in caso di sconfitta dunque e di terzo posto, i Bleus rientrerebbero tra le migliori terze. Vincendo sarebbero certamente qualificati come primi, mentre con un pareggio bisognerebbe considerare anche il risultato dell'altro match. Diverso il caso del Portogallo che al momento ha 3 punti e per evitare "conti" deve vincere o pareggiare. Con i 3 punti Cristiano Ronaldo e compagni sarebbero sicuri della qualificazione come primi, mentre con il segno X bisognerebbe considerare anche il risultato di Ungheria-Germania per capire se saranno primi o secondi.