Formula 1, GP Giappone 2026: gli orari TV8 e Sky e dove vedere la F1 in TV e in streaming

Gli orari del Gran Premio del Giappone della Formula 1 2026: il programma e quando vedere in TV su TV8 e Sky prove libere, qualifiche e gara della F1 sul circuito di Suzuka.

Dopo una breve pausa il Mondiale di Formula 1 2026 torna in pista per il terzo Gran Premio della stagione: da venerdì 27 a domenica 29 marzo infatti il Circus è di scena sul circuito di Suzuka per il GP del Giappone.

Il programma del terzo round stagionale della F1 è quello canonico: si parte venerdì con le prime due sessioni di prove libere (FP1 e FP2), si prosegue poi sabato con le Libere 3 e le qualifiche mentre domenica si chiude con la gara che assegna i punti validi per le classifiche iridate.

A causa del fuso orario, a non essere consueti saranno invece gli orari italiani delle varie sessioni sul tracciato di Suzuka. L'intero programma del Gran Premio del Giappone sarà trasmesso in diretta TV e streaming su Sky mentre qualifiche e gara si potranno vedere gratis in chiaro su TV8 ma in differita.

Dopo i primi due round stagionali su circuiti atipici, c'è grande attesa per vedere come le nuove monoposto si comporteranno su un tracciato molto tecnico come quello di Suzuka. I riflettori saranno inevitabilmente puntati sulle Mercedes di George Russell e Kimi Antonelli dominatrici dei primi due GP di questa nuova era della F1. Sin dal venerdì sarà importante capire se anche qui la W17 sarà la macchina di riferimento o se le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton avranno ridotto il gap emerso nel corso dei primi due weekend di gara. Da tenere sotto stretta osservazione anche McLaren e Red Bull che arrivano alla tappa nipponica per riscattarsi dalle grandi difficoltà patite sia a Melbourne che a Shanghai.

F1, gli orari italiani su TV8 e Sky del GP del Giappone

Venerdì 27 marzo

03.30: Prove libere 1 (Sky Sport F1)

07.00: Prove libere 2 (Sky Sport F1)

03.30: Prove libere 1 (Sky Sport F1) 07.00: Prove libere 2 (Sky Sport F1) Sabato 28 marzo

03.30: Prove libere 3 (Sky Sport F1)

07.00: Qualifiche (Sky Sport F1 e Sky Sport Uno)

03.30: Prove libere 3 (Sky Sport F1) 07.00: Qualifiche (Sky Sport F1 e Sky Sport Uno) Domenica 29 marzo

07.00: Gara (Sky Sport F1 e Sky Sport Uno)

ORARI GP GIAPPONE F1 SU TV8

Sabato 28 marzo

14.00: differita Qualifiche (TV8 e tv8.it)

14.00: differita Qualifiche (TV8 e tv8.it) Domenica 29 marzo

14.15: differita Gara F1 (TV8 e tv8.it)

Dove vedere il GP Giappone F1 in diretta TV e in streaming

Tutte le sessioni in pista del GP del Giappone della Formula 1 2026 sono trasmesse in diretta TV in esclusiva da Sky. Prove libere, qualifiche e gara di scena sul circuito di Suzuka si possono vedere sui canali Sky Sport Uno (canale 201 del decoder satellitare) e Sky Sport F1 (canale 207) e in live streaming su SkyGo e, previo acquisto del ‘pass sport', su NOW con la telecronaca di Carlo Vanzini e il commento tecnico di Ivan Capelli, Matteo Bobbi e Marc Gené. Le qualifiche e la gara F1 del GP del Giappone 2026 si possono vedere anche gratis in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) e in streaming su tv8.it ma in differita, a partire rispettivamente dalle ore 14 del sabato e dalle 14:15 della domenica.