Milan-Manchester United è la partita di ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Fischio d'inizio allo stadio di San Siro a Milano alle 21 di giovedì 18 marzo per un confronto intrigante che richiama alla memoria i grandi duelli del passato. La squadra di Pioli dovrà cercare di ripetere l'ottima prestazione dell'andata per accedere ai quarti e superare gli uomini di Solskjaer. Milan-Manchester United sarà trasmessa in chiaro su TV8. Ecco tutte le info per vedere il match in TV e diretta streaming

Milan – Manchester United, com'è finita all'andata e chi passa ai quarti di Europa League

Milan e Manchester United hanno pareggiato 1-1 nel confronto valido per l'andata degli ottavi di Europa League disputato all'Old Trafford. Inglesi in vantaggio in avvio di ripresa con Amad Diallo, e raggiunti nel recupero da un gol di Simon Kjaer a premiare una gran prova di un Milan privato di numerosi big in primis Ibrahimovic. La formazione rossonera si qualifica ai quarti di finale di Champions League pareggiando 0-0, oppure vincendo con qualsiasi risultato. In caso di pareggio con più di un gol, a passare sarebbe il Manchester United in virtù dei gol in trasferta, mentre con l'1-1 al termine dei regolamentari si andrebbe ai supplementari.

Quello dell'andata è stato il primo pareggio in 11 confronti europei tra Milan e United, che fino ad allora avevano collezionato 5 vittorie a testa. L'ultimo incrocio 11 anni fa in Champions League vide trionfare la squadra all'epoca allenata da Sir Alex Ferguson, contro quella di Leonardo con il risultato di 3-2 a San Siro e 4-0 all'Old Trafford.

Ecco dove vedere Milan-Manchester United in diretta TV in chiaro e in streaming su TV8 e Sky

Partita: Milan – Manchester Unite

Milan – Manchester Unite Giorno: giovedì 18 marzo 2021

giovedì 18 marzo 2021 Orario: 21.00

21.00 Canale TV: TV8, Sky Sport Uno, Sky Sport 252

TV8, Sky Sport Uno, Sky Sport 252 Diretta streaming: TV8 (sito), Sky Go

TV8 (sito), Sky Go Competizione: Europa League, ottavi di finale

Milan – Manchester United, dove vederla in TV

Milan-Manchester United sarà trasmessa in TV in chiaro su TV8. Fischio d'inizio in orario alle 21, giovedì18 marzo per il confronto tra la squadra di Pioli e quella di Solskjaer che sarà visibile anche su Sky, sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport 252 (201, 252 del satellite e 472, 482 del digitale terrestre), un servizio riservato agli abbonati all'emittente satellitare. La telecronaca di Milan-United sarà di Massimo Marianella e Luca Marchegiani.

Dove vedere in streaming Milan – Manchester United

Sarà possibile seguire Milan-Manchester United anche in diretta streaming sfruttando una connessione internet stabile. La sfida di ritorno degli ottavi di Europa League si potrà vedere in chiaro anche su notebook, smartphone, tablet e computer, sul sito dell'emittente TV8. Gli abbonati a Sky invece potranno vedere la gara grazie all'applicazione SkyGo, loro riservata.

Le probabili formazioni di Milan – Manchester United

Il Milan contro il Manchester United potrà contare sul recupero di Bennacer, e anche di Romagnoli e Calabria che hanno dato risposte incoraggianti nell'ultimo allenamento. In caso di forfait scalpitano Tomori e Dalot. In avanti ancora out Ibrahimovic che potrebbe tornare a disposizione per la Fiorentina, con Leao in dubbio dopo i problemi accusati nella sconfitta con il Napoli. Rebic potrebbe guidare l'attacco con Saelemaekers, Calhanoglu e Castillejo a sostegno. Anche Solskjaer recupera diverse pedine, in primis Rashford, che potrebbe riprendersi il posto in avanti con Greenwood, Bruno Fernandes e James.

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Meité, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Castillejo; Rebic.

Manchester United (4-2-3-1): Henderson; Wan-Bissaka, Bailly, Maguire, Telles; McTominay, Matic; James, Bruno Fernandes, Rashford; Greenwood.