Manchester United-Milan è una partita di Europa League valida per l'andata degli ottavi di finale che si disputa allo stadio inlgese di Old Trafford con calcio di inizio fissato alle 18.55. Sarà trasmessa in esclusiva e solamente per un pubblico di abbonati sulle reti Sky. Nessuna diretta in chiaro su TV8 in televisione. Anche per lo streaming online la partita sarà fruibile solo per gli abbonati con l'applicazione Sky Go o usufruendo del servizio on demand di Now TV.