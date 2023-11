Dove vedere Liechtenstein-Portogallo in TV, le partite delle Qualificazioni agli Europei 2024 in programma oggi Liechtenstein-Portogallo è una delle partite del penultimo turno delle qualificazioni a Euro 2024 di giovedì 16 novembre 2023. Fischio d’inizio alle ore 20.45 e gara che sarà trasmessa in diretta TV e streaming su Sky.

A cura di Vito Lamorte

Si torna in campo per le partite di qualificazione a EURO 2024. Nel programma di giovedì 16 novembre 2023 spicca la trasferta in Liechtenstein del Portogallo: Cristiano Ronaldo e compagni sono già qualificati e saranno ospiti al Rheinpark Stadion di Vaduz con fischio d'inizio fissato per le ore 20.45. Il match sarà trasmesso in diretta TV e streaming su Sky.

La selezione lusitana nell'ultima uscita ha rifilato 5 gol alla Bosnia e mentre CR7 stava esultando per la quarta rete un tifoso ha fatto irruzione in campo: nonostante il pronto intervento degli steward, il fan è riuscito a raggiungere e colpire il fuoriclasse portoghese. Per il girone J la Bosnia Erzegovina sarà di scena in Lussemburgo mentre la Slovacchia, che si è già assicurata il secondo posto, ospita l'Islanda. Nel gruppo G l'Ungheria vuole allungare in testa e cerca i 3 punti in casa della Bulgaria: l'altro match del raggruppamento è Montenegro-Lituania, entrambe già fuori dai giochi.

Il programma del pomeriggio vedrà in campo le nazionali che fanno parte del gruppo A e del gruppo F. Per quanto riguarda il primo, Spagna e Scozia si contendono la prima posizione in classifica: la Roja di De La Fuente è ospite in Cipro mentre gli scozzesi saranno di scena in Georgia. Completano la giornata le trasferta della Svezia in Azerbaijan e quella dell'Austria in Estonia: la selezione allenata da Ralf Rangnick è già qualificata per il torneo continentale come seconda alle spalle del Belgio, ma vuole provare a raggiungere il primo posto fino all'ultimo.

Proprio l'ultimo raggruppamento menzionato è stato protagonista, suo malgrado, di un episodio assurdo nell'ultima tornata di gare: poco prima di Belgio-Svezia ci fu un l'attentato a pochi passi dallo stadio di Bruxelles e la partita era stata sospesa all'intervallo. Non si recupererà la seconda parte e la UEFA ha omologato il risultato di 1-1.

Liechtenstein-Portogallo, dove vederla in TV e in streaming

Il Portogallo affronta il Liechtenstein a domicilio con il primo posto nel girone già in tasca e la qualificazione per gli Europei già messa in cassaforte. Si gioca alle ore 20.45 e la partita verrà trasmessa in diretta TV da Sky, con canale di riferimento Sky Sport (252 del satellite). Telecronaca di Antonio Nucera. Tutte le altre gare inserite nel calendario odierno, ovvero Cipro-Spagna, Estonia-Austria, Georgia-Scozia, Liechtenstein-Portogallo, Bulgaria-Ungheria, Lussemburgo-Bosnia Erzegovina, Montenegro-Lituania e Slovacchia-Islanda saranno trasmesse su Sky Sport Calcio a partire dalle 18:00 e le 20:45 con Diretta Gol Euro 2024.

Le gare di qualificazione ai prossimi Europei saranno trasmesse anche in diretta streaming per gli abbonati a Sky attraverso la app di Sky Go. Un'altra possibilità è Now, che si può attivare la visione dell'evento previo pagamento del pass sport previsto.

Le partite di qualificazioni agli Europei 2024: il programma

Il programma delle partite di giovedì 16 novembre 2023 valido per le qualificazioni a Euro 2024.

Gruppo A: Georgia-Scozia ore 18

Gruppo A: Cipro-Spagna ore 18

Gruppo F: Azerbaijan-Svezia ore 18

Gruppo F: Estonia-Austria ore 18

Gruppo G: Bulgaria-Ungheria ore 20.45

Gruppo G: Montenegro-Lituania ore 20.45

Gruppo J: Liechtenstein-Portogallo ore 20.45

Gruppo J: Lussemburgo-Bosnia Erzegovina ore 20.45

Gruppo J: Slovacchia-Islanda ore 20.45