Paura per Cristiano Ronaldo assalito durante Bosnia-Portogallo: tifoso fermato troppo tardi Al 38′ di Bosnia-Portogallo, un tifoso ha fatto irruzione in campo aggredendo Cr7 che stava festeggiando il 4° gol lusitano. Malgrado il pronto intervento degli stewards, il fan è riuscito a raggiungere e colpire il campione portoghese.

A cura di Alessio Pediglieri

Momenti di paura per Cristiano Ronaldo durante il primo tempo della sfida valida per le qualificazioni europee tra Portogallo e Bosnia: il fenomeno lusitano è stato infatti vittima dell'invasione di un fan solitario che ha provato ad assalirlo. Fortunatamente, il pronto intervento della sicurezza a bordo campo ha evitato il peggio ma non un paio di colpi subiti dal giocatore.

Una partita che ha consacrato Cristiano Ronaldo ancora una volta nel firmamento dei più gradi di sempre con il Portogallo che in 45 minuti ha fatto di un so boccone la nazionale bosniaca, umiliandola davanti al proprio pubblico con 5 gol in soli 45 minuti di gioco. Tra i protagonisti assoluti, ovviamente, Cr7 mattatore di serata che ha dato gli squilli per la goleada del Portogallo. Un primo gol dopo soli 5 minuti, su calcio rigore perfetto, poi il raddoppio su azione, al 20′ su imbeccata di Joao Felix.

Un uno-due micidiale che ha permesso a Cristiano di riscrivere ancora una volta la propria storia, diventando al momento il miglior marcatore in assoluto dell'anno solare 2023. Superato per una rete Haaland, confermando ancora una volta la propria grandezza, e ribadendo il proprio stato di idolo incontrastato anche con la maglia della propria nazionale.

In tripudio anche lo stadio, il Bilino Polje di Zenica, dove il pubblico si è goduto la grandezza di un campionissimo, applaudendolo coralmente al momento della sostituzione attorno all'ora di gioco. Una fragorosa standing ovation che ha cancellato anche qualche fischio di troppo durante il match figlio di una manifesta frustrazione di fronte alla manifesta superiorità di Cr7 in campo.

Ma tra i più che si sono goduti sugli spalti il grande spettacolo che il Portogallo di Cr7, c'è anche stato chi ha ecceduto creando più di un semplice momento di ansia quando, al 38′ minuto, in occasione del momentaneo poker della nazionale lusitana, Ronaldo è stato vittima di un tentativo di aggressione: all'altezza del calcio d'angolo dove la squadra si era recata per festeggiare l'ennesima rete, è sbucato uno scellerato che ha colpito Cr7, malgrado l'immediato intervento di diversi stewards.

Attimi di paura per le sorti di Ronaldo, rimasto totalmente sorpreso dall'accaduto, incapace di reagire, e anche colpito. Mentre il tifoso autore della follia veniva allontanato e posto in stato di fermo poi dalle autorità, Cr7 è rimasto quasi inebetito sul posto, chinandosi e massaggiandosi la caviglia destra. Raggiunto dai compagni, ha poi regolarmente ripreso il match in cui è rimasto comunque il principale protagonista anche sbagliando. Proprio in occasione del poker del Portogallo, un suo incredibile errore in area, si è trasformato in un involontario velo che ha facilitato il tiro vincente di Cancelo.