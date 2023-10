Belgio-Svezia non si rigiocherà, confermato il risultato dell’intervallo: c’è l’annuncio della UEFA Belgio e Svezia non erano più scese in campo dopo l’intervallo per motivi di sicurezza in seguito alla sparatoria avvenuta a Bruxelles. La UEFA ha comunicato che la partita non riprenderà.

A cura di Ada Cotugno

Non si andrà oltre i primi 45 minuti di Belgio-Svezia: la partita, andata in scena qualche ora dopo l'attentato a colpi di kalashnikov a Bruxelles, era stata sospesa all'intervallo per motivi di sicurezza che hanno impedito alle due squadre di tornare in campo dopo essere entrate negli spogliatoi.

La UEFA attraverso un comunicato ha chiuso definitivamente alla possibilità di rigiocare la partita. L'incontro valido per il Gruppo F delle qualificazioni agli Europei si ferma al primo tempo: "In relazione alla partita tra Belgio e Svezia, sospesa a fine primo tempo su richiesta e con l'accordo di entrambe le squadre in seguito all'attacco terroristico costato la vita a due tifosi svedesi a Bruxelles il 16 ottobre, il Comitato Esecutivo UEFA ha deciso che la partita è definitivamente sospesa e il risultato dell'intervallo (1-1) è confermato definitivo".

Non ci sarà nessun ritorno in campo per le due squadre, una decisione che asseconda le richieste di entrambe federazioni che erano contrarie a una ripetizione. Dopotutto il risultato non avrebbe inciso su una classifica già definita, con Belgio e Austria già qualificate agli Europei e la Svezia già matematicamente eliminata. Le motivazioni della UEFA però vanno ben oltre la volontà di entrambe le nazionali.

La partita non verrà ripetuta anche perché il calendario internazionale è già congestionato: "I rispettivi calendari non consentono l'utilizzo di una data nella finestra internazionale di novembre, durante la quale deve concludersi la fase a gironi preliminare della competizione".

Il 16 ottobre, nel giorno in cui si è tenuta la partita allo stadio allo stadio King Baudouin, due tifosi della Svezia sono stati uccisi a colpi di arma da fuoco nel centro della città da un uomo a bordo di uno scooter. Nonostante l'attentato a pochi chilometri dall'impianto la partita si è svolta regolarmente per i primi 45′ che hanno fissato il risultato sull'1-1, ma dopo l'intervallo per motivi di sicurezza Belgio e Svezia non sono più tornate in campo e lo stadio è stato velocemente evacuato.