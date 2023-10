Belgio-Svezia interrotta a fine primo tempo per la sparatoria in centro a Bruxelles Il fischio d’inizio della partita di qualificazione a Euro 2024 c’era stato ugualmente nonostante i fatti di cronaca raccontassero dell’omicidio di due persone di nazionalità svedese. Poi lo stop nell’intervallo.

La gara di qualificazione a Euro 2024 tra Belgio e Svezia non è ripresa dopo la fine del primo tempo.

Belgio-Svezia si era giocata regolarmente nonostante l'attentato a colpi di kalashnikov in pieno centro a Bruxelles. Una volta rientrate negli spogliatoi, le squadre sono rimaste nella pancia dell'impianto: gara interrotta col risultato che dopo i primi 45 minuti era di 1-1. Da lì, per motivi di sicurezza, non sono più uscite considerato il contesto ambientale, la situazione di mobilitazione generale dopo quegli attimi di terrore.

Il fischio d'inizio della partita di qualificazione a Euro 2024 c'era stato ugualmente, nonostante i fatti di cronaca raccontassero dell'omicidio di due persone di nazionalità svedese che indossavano la casacca della nazionale. Il delitto è avvenuto un'ora prima circa che le due nazionali scendessero in campo. Le vittime sono cadute sotto i colpi esplosi da un uomo che al grido di "Allah Akbar" avrebbe aperto il fuoco sparando in tutte le direzioni.

Erano le 19.15 – secondo la ricostruzione dei fatti – quando nel centro della capitale belga, nei pressi di Plein Sainctelette, tra Boulevard d'Ypress e Boulevard du Ninieme de Ligne, a una manciata di chilometri dallo stadio Re Baldovino dove si disputa il match, l'attentatore è entrato in azione. Era a bordo di uno scooter: immagini di video amatoriali finiti in Rete, girate con un cellulare da chi si trovava sul luogo in quel momento, mostrano la sagoma dell'uomo che si distingue per un gilet arancione fluorescente e una casco bianco.

