Dopo Mario Balotelli anche il fratello vola in Turchia: Enock giocherà in Serie B Dopo Mario Balotelli anche suo fratello Enock giocherà in Turchia. Il primo si trova da quest’estate nell’Adama Demirspor, che ha da poco accolto come nuovo allenatore Vincenzo Montella. Enock, invece, ha firmato per un club di Serie B. I due Balotelli si ritrovano nello stesso Paese anche se le due squadre sono divise da oltre 1.000 km di distanza.

A cura di Andrea Lucia

Dopo Mario Balotelli anche il fratello Enock si trasferisce in Turchia e firma per un club di serie B, il Menemenspor. L'attaccante classe 1993 era svincolato dall'estate 2020, quando era scaduto il contratto con la sua ultima squadra, il Caravaggio. Con la squadra toscana di Serie D ha collezionato solo 6 presenze senza andare mai in rete. Il nuovo club, che lo ha ingaggiato con un contratto di un anno, milita in seconda divisione e al momento occupa la tredicesima posizione in classifica (su 19) dopo aver raccolto tre punti in altrettante partite giocate.

Chissà se alla base della sua scelta ci sia stata la volontà di avvicinarsi al fratello Supermario, anche lui in Turchia da quest'estate… In realtà, nonostante si ritrovino a giocare nello stesso Paese, i due Balotelli sono divisi da oltre 1.000 km. Il Menemenspor si trova nel distretto di Menemen, nella città di Smirne, che affaccia sul Mar Egeo. L'Adana Demirspor di Mario Balotelli, invece, ha sede ad Adana, sul Mar Mediterraneo Orientale, quasi al confine con la Siria.

Supermario è stato ingaggiato quest’estate dall’Adana Demirspor e percepisce un ingaggio da autentico top player, pari a 15 milioni di euro in tre anni. Nonostante la sconfitta di misura, ha fatto il suo esordio nel big-match contro il Fenerbahce e ha ben figurato. Nelle successive uscite ha invece faticato a mettersi in mostra. Dopo 3 partite Mario Balotelli ha collezionato soltanto un assist in 209′ giocati senza aver ancora trovato la via del gol. Piuttosto è balzato agli onori della cronaca per aver litigato con l'allenatore Samet Aybaba, poi esonerato. Al suo posto è arrivato Vincenzo Montella che esordirà alla ripresa del campionato turco il prossimo weekend (11-12 settembre). Nella rosa del club neopromosso in prima divisione sono presenti anche due vecchie conoscenze del calcio italiano, Gokhan Inler e Lucas Castro.