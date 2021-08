Scene di follia per Balotelli in Turchia: l’arrivo di Super Mario è da idolo dei popoli L’arrivo di Mario Balotelli in Turchia è stato quello di una superstar di livello mondiale: scene di autentica follia si sono vissute all’uscita dall’aeroporto di Adana, con la polizia locale in grande difficoltà nel tenere a bada l’entusiasmo. Ci sarà grande pressione sull’ex attaccante della Nazionale, che sogna il rilancio e il Mondiale.

A cura di Paolo Fiorenza

Finito a chi? A giudicare dall'accoglienza da assoluta divinità del calcio ricevuta in Turchia, Mario Balotelli resta una stella di prima grandezza mondiale. O almeno così pensano gli scalmanati tifosi dell'Adana Demirspor, che hanno riservato un benvenuto trionfale all'attaccante bresciano. Reduce dall'ennesimo tentativo di ripartenza non andato a buon fine con la maglia del Monza – 6 gol in 13 presenze, ma un contributo alla causa minore di quanto facciano intuire i numeri – l'ex nazionale azzurro ha sposato la causa dell'ambizioso club neopromosso in Süper Lig, convinto soprattutto dallo stipendio faraonico garantitogli dall'effervescente presidente Murat Sancak: 5 milioni netti all'anno per 3 anni, ennesimo capolavoro del solito Mino Raiola.

Probabilmente neanche Super Mario si aspettava di trovare un pandemonio di questo genere all'uscita dall'aeroporto di Adana, dove è volato assieme al fratello Enoch che presumibilmente gli starà al fianco almeno nei primi tempi. Balotelli – 31 anni tra pochi giorni – si è fatto largo a fatica tra la folla, con la polizia in difficoltà nel tenere a bada l'entusiasmo dei tifosi anche dopo che il gruppetto arrivato dall'Italia è riuscito a salire in macchina. Nel video dall'interno dell'autovettura – caricato sulle storie Instagram da Enoch – si sente peraltro l'autista dire chiaramente: "Tutto organizzato dal presidente".

Insomma entusiasmo sì, ma con un regista nascosto dietro lo specchio. È l'ineffabile Sancak, che si sta divertendo ad allestire una squadra fatta di molti nomi noti in campo internazionale. Prima di Balotelli era stata la volta del trequartista marocchino Belhanda, poi la vecchia conoscenza della Serie A Lucas Castro, ed ancora il centrocampista franco-algerino Stambouli e il difensore norvegese Svensson. L'ultimo colpo in canna dell'Adana Demirspor è David Luiz, col quale le trattative vanno avanti da giorni. L'arrivo del 34enne difensore brasiliano, appena svincolatosi dall'Arsenal, sarebbe la ciliegina sulla torta di un progetto che non si nasconde. Balotelli è chiamato a fare la differenza, come impone il suo status – in primis economico – che gli è stato riconosciuto. Poi ci sarebbe anche un Mondiale tra poco più di un anno, vedi mai…