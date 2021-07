Mario Balotelli ha solo 30 anni, possibile che il calciatore che sembrava predestinato quando non ancora 18enne segnava una doppietta alla Juve in maglia Inter sia già finito? La stagione al Monza sotto l'ala protettiva di uno dei suoi padri calcistici, Adriano Galliani, si è rivelata l'ennesimo fallimento, al di là dei numeri con cui ha chiuso l'esperienza in Brianza: 6 gol in appena 14 apparizioni in campo.

Un flop coinciso con la mancata promozione del Monza in Serie A ed anche Galliani alla fine lo ha scaricato: "Balotelli è libero e non è previsto alcun rinnovo". In Italia non sembra esserci più nessuno pronto a dare un'altra possibilità a Super Mario, ma altrove l'attaccante bresciano ha ancora estimatori: in Turchia da sempre i tifosi sognano di vederlo nella Süper Lig ed anni fa i sostenitori del Galatasaray inondarono i suoi social con messaggi in cui lo supplicavano di andare a giocare in maglia giallorossa.

Adesso sembra essere arrivata la volta buona, non per vederlo al Gala ma comunque nel massimo campionato turco. Le dichiarazioni di Murat Sancak, presidente dell'Adana Demirspor, lasciano pochi dubbi: "Con Balotelli c'è l'accordo all'85%. Ci ha contattati tramite il nostro capitano Inler e ci ha detto di voler venire qui. Arriverà in Turchia la prossima settimana".

L'Adana Demirspor è un club neopromosso nella Süper Lig che sta per piazzare dunque un doppio colpo di grande impatto mediatico: qualche giorno fa è stato infatti annunciato l'arrivo dal Galatasaray di Younès Belhanda, 31enne centrocampista della Nazionale marocchina che ha già giocato assieme a Balotelli ai tempi del Nizza.

Super Mario arriva in Turchia con motivazioni massimali, svelate da Sancak: "Viene qui per avere successo e andare ai prossimi Mondiali. Lo sponsor pagherà metà del suo ingaggio. Dicono che Balotelli sia pazzo ma nessuno deve preoccuparsi: siamo di Adana, siamo matti come lui e lo sapremo gestire".