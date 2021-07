Sembra davvero mancare poco ormai per vedere Mario Balotelli vestire la maglia dell'Adana Demirspor, ambizioso club appena neopromosso nella massima divisione turca. L'attaccante classe '90, lasciato libero dal Monza dopo un semestre conclusosi con la delusione della sconfitta nella semifinale dei playoff di Serie B, volerà domani in Turchia per visitare la città di Adana, che si trova nel sud del Paese, e visionare le strutture del club.

È l'ultimo step prima della firma sul contratto che appare molto probabile, alla luce delle parole del presidente del club Murat Sancak che ha parlato di "accordo trovato all'85%", spiegando come Balotelli abbia voluto fortemente andare a giocare in Turchia per mettersi in mostra in chiave Nazionale, con l'obiettivo di essere convocato per i Mondiali che si svolgeranno in Qatar nel dicembre del 2022.

Per questo ha contattato lui stesso Gökhan Inler, 37enne capitano della squadra e vecchia conoscenza del calcio italiano per le sue esperienze con Udinese e Napoli, allo scopo di fare da tramite con la dirigenza del Demirspor. Poi ovviamente c'è la componente economica e qua Balotelli casca bene, anzi molto bene. L'ex attaccante di Inter e Milan firmerà infatti un contratto triennale da 5 milioni netti a stagione, per un totale di 15 milioni che finiranno nelle sue tasche, mentre ovviamente nulla sarà dovuto per il suo cartellino, essendo svincolato.

L'ennesima operazione capolavoro da parte di Mino Raiola, che nel decennio appena trascorso è riuscito a spuntare sempre contrattoni per Balotelli, a fronte di un rendimento non sempre all'altezza delle aspettative. Tutto sembra dunque pronto per un'altra avventura all'estero per Super Mario dopo le due in Premier Ligue con Manchester City e Liverpool e quelle in Ligue 1 con Nizza e Marsiglia. Ad un mese dal compimento dei 31 anni Balotelli ha una delle ultime chance per far ripartire la sua carriera: in Turchia i tifosi lo attendono come un messia.